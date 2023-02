aprenda-receita-de-bolo-de-coco-cremoso-feito-no-liquidificador

Comida conta com sete ingredientes e é preparada em poucos minutos no liquidificador. Bolo de coco foi a receita ensinada neste domingo (19) no Inter TV Rural

Uma receita para quem não gosta de passar muito tempo na cozinhar e fazer um lanche ou café da tarde saboroso, é um bolo de liquidificador.

E o ingrediente principal da receita exibida no Intertv Rural deste domingo (19) é o coco – fruta saborosa e acessível, principalmente no litoral do Rio Grande do Norte.

A receita leva apenas 7 ingredientes e é preparada exclusivamente no liquidificador. O bolo fica cremoso e combina muito bem com café.

Ingredientes

125 g ou 2 xícaras de chá de coco seco ralado

125 g ou uma xícara de chá e ½ de farinha de trigo

250 g de açúcar ou 1 xícara de chá e ½

4 ovos

250 ml ou 1 copo de leite de coco (nessa receita estamos utilizando o leite de coco caseiro)

250 ml ou 1 copo de leite integral

60 ml de manteiga de garrafa ou manteiga comum derretida, o equivalente a ½ xícara de chá

1 pitada de sal

Reservar um pouco de manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar a assadeira

Modo de preparo

O preparo de todo bolo é feito no liquidificador e começa com a colocação dos ovos, do leite integral, do leite de coco, da manteiga, do açúcar e da pitada de sal no copo do liquidificador. Todos os ingredientes devem ser processados por aproximadamente 2 minutos.

Em seguida, é acrescentada a farinha de trigo. A mistura deve ser novamente processada, por mais um minuto.

Após incorporar a farinha de trigo, é hora de finalizar. Adicione o coco ralado e com a ajuda de uma colher ou espátula, misture esse coco à massa, sem processar, para que os pedaços de coco deem textura e mais sabor ao bolo.

Com a massa já pronta, unte e enfarinhe uma assadeira. Pode ser qualquer recipiente que vá ao forno. Após preparar a assadeira, já é possível transferir a massa e levar para assar. O forno deve estar preaquecido entre 180° a 200° por cerca de 1 hora.

Nessa receita, o bolo ficou no forno por aproximadamente 1 hora. Mas, o tempo pode variar de acordo com a potência do forno. O ideal é retirar quando a superfície estiver levemente dourada. Depois, é só servir.

