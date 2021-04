Aprile è mese delle Stem, i libri per orientare bambine (e bambini) agli studi scientifici

Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Per contribuire alla diffusione di queste discipline fondamentali abbiamo selezionato i testi giusti. Tra coding, informatica, razzi da costruire e universi da esplorare, le future scienziate (e i futuri scienziati) non avranno più confini

Aprile è il mese delle Stem, ovvero Science, Technology, Engineering e Mathematics. Anche perché, ormai giunta alla sua quinta edizione, c’è #StemintheCity, che propone un ricchissimo programma virtuale di incontri ed eventi per chiunque sia appassionato di discipline scientifico-tecnologiche. Organizzato dal Comune di Milano, ma da due anni accessibile a tutti grazie alle moltissime iniziative digitali, oggi pone l’accento sulla sostenibilità e continua a favorire la diversità e inclusione in ambito Stem. Molte delle attività sono quindi mirate a ridurre il gender gap e a incentivare l’interesse di bambine e ragazze verso lezioni di coding, robotica, ingegneria e affini.

Gli stimoli all’inclusione e alla partecipazione sono necessari: secondo uno studio dell’Allen Institute for Artificial Intelligence (Usa), se non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale, la parità di genere nell’informatica si raggiungerà tra 118 anni, mentre la parità del numero pubblicazioni in ambito scientifico arriverà solo nel 2137. È particolarmente triste aver registrato con i test Invalsi che il gender gap in matematica inizia già alla scuola primaria, per poi non colmarsi mai più.

Per cercare di ridurlo il più possibile e dare la possibilità a tutti, bambine e bambini, di scoprire le meraviglie delle discipline Stem, abbiamo selezionato 16 libri per tutte le età e per tutti i generi. Dai volumi dedicati ai principi di ingegneria e tecnologia a quelli che spiegano i cardini della fisica e la forma del nostro universo, passando ovviamente per tantissimo coding e informatica. In molti di questi testi è presente una proposta di attività: dalla costruzione di razzi domestici ai labirinti interattivi basati su principi matematici, parecchie esperienze e altrettanti esperimenti che permetteranno a bambine e bambini di divertirsi e apprendere allo stesso tempo.

Infine, per chi non volesse perdersi la maggior parte delle conferenze e degli eventi di #Stemandthecity, l’appuntamento è online con la grande Maratona delle Stem del 21, 22 e 23 aprile.