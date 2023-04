Aprire un conto corrente a Dubai su Citypescara.com parla L’esperto Italiano

Cristian Nardi sono un Esporto in Gestione Reputazione Bancaria internazionale : per informazioni e consulenza info@privacygarantita.it oppure Cell + 39 3279105006 ( ricordati che negli Emirati conta la reputazione prima di ogni altra cosa ) La notizia è apparsa su citypescara.com Per aprire un conto corrente a Dubai, è necessario essere titolari di un visto di residenza. Inoltre, il tipo di documenti richiesti potrebbe aumentare o diminuire a seconda della banca. Tipicamente, sono richiesti il passaporto, una copia del visto e almeno 6 mesi di estratti conto bancari in originale dal paese di origine. È necessario essere fisicamente presenti negli Emirati Arabi Uniti per firmare i moduli per l’apertura. Di solito è richiesto un deposito minimo (può variare da banca a banca)

Conto bancario privato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti L’elenco dei documenti che devono essere forniti per aprire un conto personale: I requisiti ufficiali per l’apertura di un conto per residenti a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti sono abbastanza semplici. I documenti da presentare includono: Banche degli Emirati Arabi Uniti per aprire un conto privato

Come aprire dei conti bancari di diversi tipi a Dubai e sfruttare tutti i vantaggi offerti dagli Emirati Arabi Uniti

Le banche degli Emirati Arabi Uniti come Emirates NBD (ENBD), Mashreq Bank, Noor Bank, così come le banche straniere con uffici di rappresentanza nel paese, come Standard Chartered, hanno vantaggi significativi rispetto alla maggior parte delle banche internazionali al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Tali vantaggi degli istituti bancari di Dubai sono requisiti ponderati per la documentazione necessaria, alta qualità del servizio e un sistema efficiente della gestione remota del conto tramite il servizio di online banking o l’utilizzo di un telefono. Aprire un conto bancario a Dubai o in un altro Emirato degli Emirati Arabi Uniti – è una soluzione affidabile e conveniente per adempiere ai compiti personali, nonché per assicurare le attività delle società locali e per condurre affari internazionali.

La presenza personale del titolare del conto bancario è un requisito obbligatorio quando si apre un conto privato (personale) e aziendale a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Devi venire negli Emirati solo per un giorno per soddisfare questo requisito ufficiale della Banca Centrale degli EAU, che si applica a tutte le banche del paese

Se non risiedi negli Emirati Arabi Uniti e allo stesso tempo desideri aprire un conto bancario personale privato, sei soggetto a determinate restrizioni, poiché hai bisogno di una banca che offra la possibilità di aprire un conto bancario per non residenti. Tuttavia, a Dubai esiste un numero sufficiente di banche buone e affidabili che offrono la possibilità di aprire un conto privato (personale) per non residenti. Quindi, questa limitazione non è un problema serio.

Per procedere direttamente all’apertura di un conto bancario, è necessario fornire i dati personali sotto forma di un curriculum (compresi i dati relativi all’esperienza professionale e commerciale), nonché alcuni documenti standard.

Passaporto;

Ricevuta di pagamento recente delle utenze;

Estratto conto bancario per gli ultimi 6 mesi;

Informazioni sulla fonte dei fondi.

Nota aggiuntiva importante – le banche degli EAU applicano requisiti più elevati per un saldo minimo dei conti personali privati per non residenti. Tali requisiti variano a seconda delle condizioni di una determinata banca e l’importo effettivo varia da 800 a 1.500 USD o è uguale all’ammontare equivalente su ciascun sottoconto.

Hai anche un’opportunità alternativa di aprire un conto bancario personale per un residente. Per diventare titolare di tale conto, è necessario ottenere un permesso di soggiorno registrando la propria società negli Emirati Arabi Uniti o acquistando dei beni immobili. La procedura per aprire un conto privato per i residenti degli Emirati Arabi Uniti offre maggiori opportunità tra cui una maggiore scelta degli istituti bancari.

Passaporto con visto degli Emirati Arabi Uniti;

Carta d’identità (Emirates ID);

Ricevuta di pagamento delle utenze (bolletta dell’acqua o dell’elettricità).

I requisiti per il saldo minimo su un conto bancario privato personale per residenti a Dubai sono completamente insignificanti. È possibile utilizzare un conto bancario per ricevere e inviare trasferimenti di moneta su conti aziendali, a condizione che la banca sia a conoscenza della fonte di tali trasferimenti.

I vantaggi generali di un conto bancario per residenti comprendono una gamma completa di servizi del sistema online banking, l’emissione di carte di debito con la possibilità di ricevere ulteriori carte di classe Premium o carte Platino con limiti più elevati per prelevare contanti e carte di credito come Visa o MasterCard, oltre all’emissione di un libretto degli assegni il quale, essendo il modo di pagamento preferito, semplifica la procedura di pagamenti in tutti gli Emirati.

Banca Saldo minimo Conto bancario per non residenti Tempo di apertura del conto Emirates NBD (ENBD) AED 5.000,- Si 1-3 settimane Noor Bank AED 3.000,- Si 2-4 settimane Mashreq Bank AED 5.000,- Si 1-3 settimane Standard Chartered AED 20.000,- Solo per residenti 1-2 settimane ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank) AED 20.000,- Solo per residenti 1-2 settimane

Le banche degli EAU offrono anche l’opportunità di aprire un conto privilegiato per residenti e non residenti del paese. Tali conti presentano alcuni vantaggi, tra i quali si deve individuare un periodo di apertura del conto più breve, la fornitura di servizi di gestione personale, un tasso di cambio più favorevole e altri benefici utili. Il saldo minimo comincia da 100.000 dollari USA o importo equivalente nella valuta del conto bancario.

Se hai bisogno di un conto bancario per risolvere problemi legati alla tua attività, tieni presente che un conto privato non può essere utilizzato a questo scopo, il che significa che devi aprire un conto per clienti aziendali/società. In precedenza, gli Emirati Arabi Uniti hanno offerto l’opportunità di aprire conti bancari aziendali per società straniere sia onshore che offshore registrate in giurisdizioni come le Isole Vergini (Regno Unito), le Seychelles, ecc. Ad oggi, solo le società negli Emirati Arabi Uniti e le filiali delle società straniere hanno una reale opportunità di aprire un conto bancario.

Nel caso di apertura di un conto aziendale/conto impresa a Dubai, ti viene dato il diritto di scegliere tra l’apertura di una società offshore negli Emirati Arabi Uniti (società offshore RAK dell’Emirato Ras Al Khaimah (RAK ICC) o società offshore della zona franca Jebel Ali (JAFZA)) con successiva apertura di un conto bancario, e apertura di una società onshore sul territorio di una delle zone franche (DMCC, SAIF, ecc.) anche con la successiva apertura di un conto bancario. Allo stesso tempo, entrambi i tipi di società possono essere interamente di proprietà degli stranieri. Qual è la differenza tra queste società? Le principali differenze sono:

Conto bancario della società offshore degli Emirati Arabi Uniti – è un opzione meno costosa, tuttavia, ci sono difficoltà nella procedura di apertura di un conto bancario e sono applicati dei requisiti più elevati al saldo minimo sul conto. Allo stesso tempo, il conto della società è per non residenti e, pertanto, è soggetto a rigidi requisiti ufficiali per la sua apertura.

– è un opzione meno costosa, tuttavia, ci sono difficoltà nella procedura di apertura di un conto bancario e sono applicati dei requisiti più elevati al saldo minimo sul conto. Allo stesso tempo, il conto della società è per non residenti e, pertanto, è soggetto a rigidi requisiti ufficiali per la sua apertura. Conto bancario della società onshore degli Emirati Arabi Uniti– – apertura di una società di questo tipo richiede delle spese relativamente alte, tuttavia, consente di ottenere un visto di residenza personale negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, il conto di tale società è per residenti e presenta vantaggi appropriati, come requisiti generali semplificati, requisiti ridotti per il saldo minimo sul conto, maggiore scelta di banche, ecc.

Quando si apre un conto aziendale, oltre ai documenti personali standard degli azionisti della società (gli stessi richiesti per aprire un conto personale privato), devono essere forniti anche documenti aziendali appropriati.

Statuto e Atto costitutivo della società;

Certificato di registrazione di una persona giuridica/di ottenimento di una licenza – a seconda del tipo di società;

Documenti sulla struttura organizzativa e sulla struttura patrimoniale;

Descrizione delle attività programmate della società;

Informazioni sull’esperienza imprenditoriale dei proprietari della società;

Informazioni e documenti sulla fonte dei fondi che verranno apportati alla società.

Prestando assistenza all’apertura di un conto bancario, forniamo tutto il sostegno necessario per la preparazione dei documenti personali, nonché durante il processo di registrazione di una società negli Emirati Arabi Uniti e durante il trasferimento di tutti i documenti necessari agli istituti bancari.

Banca Saldo minimo Conto bancario della società offshore Tempo di apertura del conto Emirates NBD (ENBD) USD 54.000,- or USD 137.000 Sì, con restrizioni 2-4 settimane Noor Bank USD 5.500,- Solo per società onshore 2-4 settimane Mashreq Bank USD 6.500 or USD 41.000 Sì, con restrizioni 1-3 settimane ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank) USD 5.500,- Solo per società onshore 1-3 settimane

Va notato che la procedura per l’apertura di un conto bancario per società offshore è diventata piuttosto complicata, quindi, nella maggior parte dei casi, suggeriamo di aprire un conto per le società onshore negli EAU.

Prelievo e versamento dei contanti

Le operazioni di versamento e prelievo dei contanti dai conti bancari privati personali e aziendali per residenti e non residenti possono essere effettuate in una delle numerose filiali bancarie di ciascuna banca degli EAU. Inoltre, è possibile eseguire le operazioni necessarie presso uno sportello automatico tramite carte bancarie emesse all’apertura di un conto. È possibile anche richiedere una carta di credito che può essere utilizzata per pagare e prelevare denaro sia negli Emirati Arabi Uniti che all’estero.

Crediti per attività, crediti personali e ipoteca

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere crediti e prestiti nelle banche degli Emirati, prima di tutto va notato che i servizi creditizi non sono forniti alle società straniere non residenti negli EAU, così come alle persone fisiche non residenti negli Emirati Arabi Uniti

Al fine di ottenere dei crediti per attività, le società devono essere registrate negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, devono soddisfare i requisiti di base. Tali requisiti sono: non meno di 3 anni di lavoro di successo negli Emirati Arabi Uniti, indicatori finanziari positivi, nonché fornitura alla banca della documentazione necessaria sul progetto finanziato.

Le regole simili si applicano nel caso di un credito personale. Quindi, è necessario fornire informazioni sulla situazione patrimoniale personale e sul reddito (un estratto conto bancario per l’ultimo anno, nonché un certificato dei redditi emesso dal datore di lavoro con il sigillo e la firma del datore di lavoro). L’estratto conto bancario deve includere informazioni sul salario fisso. Al fine di ricevere un credito privato, gli imprenditori e uomini d’affari devono fornire informazioni finanziarie dettagliate, compresi i dati su tutti i redditi personali ricevuti.

KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente) – Requisiti bancari degli Emirati Arabi Uniti per conti personali e aziendali

Attualmente esistono standard e requisiti internazionali per le banche in merito alle politiche e alle procedure applicabili nell’ambito del sistema KYC (Know Your Customer). Lo stesso vale per le banche negli Emirati. Cosi, tutte le banche sono regolate dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti la quale emette tutte le istruzioni che devono essere seguite dalle banche del paese.

Queste regole e istruzioni definiscono una chiara sequenza di azioni che deve essere seguita dalle banche quando si aprono dei conti personali e aziendali. Tali documenti rimangono validi dopo l’apertura di un conto bancario. Ecco perché è prassi comune che la banca utilizzi il diritto di richiedere alcuni documenti o spiegazioni sulle operazioni eseguite sul proprio conto.

5 consigli importanti che devi sapere quando apri un conto bancario a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti

La scelta dell’istituto bancario dipende dal tuo status, ovvero, sei residente o non residente;

Per risolvere dei problemi aziendali, è possibile utilizzare solo conti aziendali/conti delle società;

Diverse banche applicano requisiti diversi per il saldo minimo del conto;

I dipendenti che aprono un conto bancario devono fornire la prova dell’assenza di obiezioni da parte del datore di lavoro;

Per garantire che il conto bancario non diventi inattivo, è necessario utilizzarlo almeno una volta ogni 6 mesi.

Assegni/libretti degli assegni negli Emirati Arabi Uniti

È necessario evidenziare alcune caratteristiche dell’uso dei libretti degli assegni negli Emirati Arabi. Questa forma di pagamento è generalmente accettata e molto popolare. In alcuni casi, questo modo di pagamento è fondamentale, ad esempio, quando si affittano immobili, sia residenziali che commerciali. Cosi, la maggior parte dei canoni è versata tramite assegni bancari.

I termini più comuni durante l’utilizzo degli assegni bancari a Dubai e in altre regioni degli EAU sono:

Assegni ordinari e postdatati – – si tratta di assegni identici, con una sola differenza: la data indicata su un assegno ordinario è la data in cui è stato emesso e gli assegni postdatati vengono emessi prima della data stampata.

– si tratta di assegni identici, con una sola differenza: la data indicata su un assegno ordinario è la data in cui è stato emesso e gli assegni postdatati vengono emessi prima della data stampata. Assegno bancario/manageriale – è un assegno emesso da una banca su tua richiesta personale. A differenza degli assegni ordinari, quando il pagamento dipende dalla disponibilità di fondi sul proprio conto, gli assegni manageriali/bancari vengono emessi dalla banca stessa che blocca automaticamente l’importo indicato nell’assegno sul proprio conto. È una garanzia di pagamento di tali assegni.

Il sistema bancario degli EAU è altamente sviluppato e focalizzato sullo sviluppo internazionale. Tutte le banche forniscono servizi in Arabo e Inglese. Il servizio bancario è disponibile in forma islamica e standard. Le banche differiscono in modo significativo in termini di servizi e le loro specifiche, e questo significa che è sempre possibile trovare una soluzione migliore per un’attività specifica.

Un gran numero di persone fisiche e società scelgono gli Emirati Arabi come il posto migliore per aprire dei conti bancari. È un fatto basato sulla fornitura di servizi bancari eccezionalmente sicuri, combinati con un’atmosfera favorevole rivolta agli imprenditori e al continuo sviluppo internazionale.

Dubai offre tutti i tipi di servizi bancari e applica una procedura chiara e consolidata per l’apertura di conti bancari, nonché una base normativa perfetta. Nella nostra panoramica completa presentiamo tutti i fatti che devi sapere sulle banche negli EAU e sulle loro differenze. Contiene inoltre tutte le informazioni su come scegliere un istituto finanziario adatto a Dubai e quali documenti saranno necessari, nonché altri vantaggi che è possibile utilizzare immediatamente dopo aver aperto un conto bancario.

