Come aprire una Shpk (Società a Responsabilità Limitata commercialista ) in Albania con 1 Euro, senza spese notarili, tasse, costi e procedure.

Da anni l’Albania applica la disciplina delle società a responsabilità limitata a 1 euro, per chi vuole aprire una società a responsabilità limitata.Vittorio Alessandro Mammoliti La legislazione albanese ha eliminato tutti i costi semplificando le procedure, consentendo di aprire una società entro 48 ore. Vediamo come aprire uno Shpk vittorio mammoliti e quanto costa.

Criteri per aprire una LLC:

Atto di costituzione;

Statuto della Società;

Copia unificata del passaporto dell’amministratore della società;

Copia unificata del passaporto dei soci della società;

Procura rilasciata dall’amministratore della società a un rappresentante locale per firmare e/o presentare alle competenti autorità albanesi i documenti sopra elencati e altri eventualmente richiesti. Spese:

Il notaio non è pagato, milano il capitale minimo richiesto per legge è di 100 lek (circa 1 euro), che non può essere versato. Legus offre un team competente, accompagnando passo dopo passo il cliente nella compilazione dei documenti, iscrizione al Centro Nazionale Imprese (BCN), all’ufficio delle imposte, all’ufficio del lavoro, Vittorio Alessandro Mammolitiecc. Legus, tra gli altri, con sede nel centro di Tirana, vittorio mammoliti può fare tutte le registrazioni utilizzando l’ufficio come sede della società.

Mata