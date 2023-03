Apuração dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre acontece nesta segunda

Entre a sexta (3) e o sábado (4), 20 agremiações, dez da série Ouro e dez da série Prata, desfilaram. Veja como foi cada um dos desfiles abaixo. As escolas vencedoras do Carnaval 2023 de Porto Alegre serão conhecidas nesta segunda-feira (6), a partir das 14h, no Complexo Cultural do Porto Seco. Entre a sexta (3) e o sábado (4), 20 agremiações, dez da série Ouro e dez da série Prata, desfilaram.

Durante o evento, na sexta e no sábado, a prefeitura disponibilizou serviços com atendimento de áreas essenciais como segurança, saúde, assistência social, trânsito e transporte, tecnologia, limpeza e fiscalização. Ingressos gratuitos foram disponibilizados.

Veja abaixo como desfilou cada escola por ordem de desfile

Acadêmicos da Orgia

Acadêmicos da Orgia no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A escola Acadêmicos da Orgia abriu a primeira noite do Carnaval 2023, no Porto Seco. O enredo foi em homenagem ao afro-gaúcho Oliveira Silveira. Oliveira foi poeta, escritor, professor, pesquisador da cultura, política e história afro-brasileira.

A escola levou para o desfile dois carros alegóricos e desfilou com dez alas, incluindo a comissão de frente e alas das baianas.

Mocidade da Lomba do Pinheiro

Mocidade da Lomba do Pinheiro no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro falou sobre diáspora negra e desenvolveu o tema através de perguntas do chamado jogo divinatório do povo africano. A escola passou com três carros alegóricos. O primeiro Orum, Reino de Olorum. No carro dois, Velas, rotas…seres sem alma, com os escravocratas. No terceiro carro, Adébáyó, com ile da Mocidade, em dia de festa de Cosme e Damião.

No desenvolvimento do enredo, trouxe ainda a comissão de frente com a perseguição europeia contra o povo preto africano e o quesito obrigatório de todas as escolas, a ala das baianas.

Praiana

Praiana no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A Praiana trouxe o enredo NKISI e a Herança Ancestral da Civilização Banto. Com 12 alas e três carros alegóricos, o desfile foi dividido em quatro setores.

O primeiro tratou do convite de Nkasuté-lembá e a criação dos Nkisi’s. No segundo setor, o tema foi a influência Bantu na culinária e na língua portuguesa. O legado Bantu nas festas típicas e na arte esteve no terceiro setor do desfile. O quarto setor abordou a referência Bantu e a influência africana na música brasileira.

Império da Zona Norte

Império da Zona Norte no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A Zona Norte enraizada neste chão: Pedro Guilherme a Semente de um Império de Paixão foi o enredo apresentado. O tema falou das raízes históricas e miscigenadas de uma Zona Norte que nasceu da plantação de Pedro Guilherme.

Com 15 alas e dois carros alegóricos, a escola desfilou para homenagear a ancestralidade da natureza, representada no primeiro carro, no qual eram contadas histórias sobre o passado, presente e futuro.

Copacabana

Copacabana no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A escola da Vila Bom Jesus veio com o enredo Agudás. Ideais de Liberdade da negritude, de autoria de Jorge Bertoli Junior e desenvolvido pela Comissão de Carnaval.

A epopeia Agudá, que em si guarda todas a faces da negritude: a dolorosa, a agressiva, a serena, porém vitoriosa é a África que está vindo para o Brasil, trazendo lembranças culturais como bagagem: comidas, religiosidade e sabedoria. No desenvolvimento do tema foram 21 alas e quatro carros alegóricos.

Bambas da Orgia

Bambas da Orgia no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

Primeira escola da Série Ouro, a Bambas da Orgia iniciou o seu desfile à 1h15 de sábado. A escola apresentou uma homenagem aos 100 anos da escola carioca Portela, com o enredo Ilu Ayê! Escola de Bamba é Portela.

A Bambas passou na avenida com 17 alas e três alegorias.

Fidalgos e Aristocratas

Fidalgos e Aristocratas no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

O enredo levou para a avenida a força guerreira de Xica da Silva, citada como exemplo de vida, de luta, realizações e conquistas, a dignidade, força e grandeza da raça negra.

Mesclando narrativa ficcional e escrita acadêmica, o desfile atravessou os campos da história da arte, cultura pop, Carnaval e macumba – um grande ‘ebó’ de Xica dedicado às mulheres negras e aos dias de folia.

O enredo Laroyê, Xica da Silva! Xica é Modjubá – Um legado africano, a resistência de uma raça é de autoria de Michael Smith, e foi apresentado na avenida com 19 alas e três carros alegóricos.

Acadêmicos do Gravataí

Acadêmicos do Gravataí no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A onça negra que simboliza a escola Acadêmicos de Gravataí entrou na passarela Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, às 3h30 de sábado para apresentar o tema Brilha nos olhos da Onça Negra, Gravataí: a cidade do futuro!

Foi uma homenagem aos 260 anos de Gravataí, em um enredo que misturou realidade e fantasia vislumbrando o futuro da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Passaram pela avenida 17 alas e três carros alegóricos, buscando contar a história da antiga Aldeia dos Anjos de 1763, que hoje, é uma cidade em constante evolução, onde a qualidade de vida da população reflete a grandeza que destaca Gravataí entre as mais importantes cidades do Rio Grande do Sul.

Imperatriz Dona Leopoldina

Imperatriz Dona Leopoldina no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

O sistema cooperativo foi tema da Imperatriz Dona Leopoldina. O desfile teve 17 alas e três alegorias, representando a integração dos povos indígena e negro, que se unem em torno da coroa imperial, símbolo da Imperatriz. O carro abre alas retratou índios e negros, grupos que originaram a identidade do povo brasileiro.

A segunda alegoria mostrou a evolução industrial, com a cor prata simbolizando os metais utilizados no maquinário e as grandes chaminés, símbolos das fábricas. O terceiro carro fez uma homenagem ao sistema cooperativo, que ajuda a reduzir a desigualdade econômica e social.

Unidos de Vila Isabel

Unidos de Vila Isabel no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A última escola a desfilar na primeira noite de Carnaval, Unidos da Vila Isabel iniciou o desfile às 5h55. O enredo trouxe uma série de perguntas para discutir “O que realmente importa em nossas vidas?”. A escola de Viamão propôs uma abordagem em torno do que acreditamos ter valor, refletindo sobre relações humanas e a integração entre as pessoas, tendo como eixo o ouro.

A Vila Isabel desfilou com 17 alas. A apresentação teve três setores e quatro alegorias.

Tribo Os Comanches

Tribo Os Comanches no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/2023

Os Comanches abriram a segunda noite de desfiles do Carnaval de Porto Alegre. O enredo foi uma homenagem à bebida sagrada da índia Jurema.

O desfile de tribos é diferente das escolas de samba. Os Comanches desfilaram com um abre alas, dez alas, primeira e segunda porta estandarte, primeira e segunda porta-bandeiras e dois casais de bailarinos, além do Carro da Mata e bateria.

Protegidos da Princesa Isabel

Protegidos da Princesa Isabel no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A escola Protegidos de Princesa Isabel entrou com o enredo “Vigiai & Orai em qualquer brecha o pecado faz a festa’’ baseado nos sete pecados. Para desenvolver o tema, a escola fez um desfile divididos em três setores, compostos por 15 alas.

Além do abre alas – Sagrado portal espiritual aqui estamos protegidos de tudo! – mais três alegorias passaram na avenida: A Maçã – Fruto Proibido, Igreja e a Serpente. A maçã é a principal representação da transgressão de Adão e Eva no Éden. A igreja, local sagrado de oração, redenção e arrependimento dos pecados, e a serpente, corpo usado por satanás para entrar no Éden, aproximar-se de Adão e Eva para que pecassem.

Filhos de Maria

Filhos de Maria no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

O enredo foi uma criação baseada em três Lendas da Obirici, com o objetivo de homenagear a cultura e as mulheres indígenas.

A escola desfilou com 15 alas incluindo a ala das baianas, item obrigatório nos desfiles da Capital e três alegorias. A primeira é Kaa Açu onde corre Nhamundá, representação de uma oca indígena em Kaa Açú (Amazônia). A alegoria que representa a região Sudeste é Maan Tiquira é Obirici a chorar, no qual se representa a exuberância da Serra da Mantiqueira. Já a lenda porto-alegrense, é representada na alegoria da estátua da Obirici, localizada sob o viaduto Obirici, no bairro Passo d’Areia.

Academia de Samba Puro

Academia de Samba Puro no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A Academia de Samba Puro trouxe como tema a erva-mate além da cuia; origem e mistérios da bebida símbolo dos gaúchos. Para desenvolver o enredo, os carnavalescos Fabiano Almeida e Regina Passaes se valeram de 18 alas, duas alegorias, um tripé e um conjunto cenográfico na comissão de frente.

União da Tinga

União da Tinga no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

Representante da Restinga pela Série Prata do Carnaval de 2023, a União da Tinga entrou na avenida com o enredo Restinga: o Quilombo que deu certo para refletir sobre a própria comunidade.

O enredo teve 11 alas, incluindo a comissão de frente e a bateria. As três alegorias fizeram a representação da cidade iniciando pela Ilhota, região de Porto Alegre que originou os primeiros moradores da formação do bairro, após a remoção do centro da cidade. A alegoria Expresso Restinga – a viagem” ilustrou a grande distância do bairro para o Centro. A terceira alegoria, Restinga – O Quilombo da resistência mostrou a Esplanada da Restinga, espaço que centraliza os eventos étnicos culturais do bairro.

Unidos da Vila Mapa

Unidos da Vila Mapa no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

Unidos da Vila Mapa apresentou o tema Sara Forbes, uma princesa africana na corte inglesa. O enredo levou para a passarela a história da princesa da tribo resgatada pelo capitão do exército inglês Frederick E. Forbes, que havia recém-chegado à corte africana, e que acabou afilhada da rainha Victoria.

O desfile foi criado com 13 alas e duas alegorias. A primeira, no abre-alas, representou o Reino de Dahomey. A segunda alegoria lembrou o legado de Sara Forbes que permanece latente no trabalho das mulheres negras que batalham para construir uma sociedade livre das amarras impostas pelo racismo estrutural.

Imperadores

Imperadores no Carnaval de Porto Alegre 2023

Alex Rocha/PMPA

A atual campeã da Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre homenageou o Theatro São Pedro. A escola passou pela avenida com 14 alas e três alegorias.

A primeira apresentou a arquitetura neoclássica, com as imponentes colunas sendo erguidas pela negritude que construiu o teatro. A reconstrução e o renascimento do Theatro São Pedro está no segundo carro. Ratos e cupins se espalham por toda a parte enquanto a obra movimenta o centro da alegoria. A terceira alegoria representa marionetes e o Multipalco representado por um túnel multicolorido, mostrando que a arte e a cultura vão além, sobre o tempo.

Vila do IAPI

Vila do IAPI no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A escola do bairro IAPI apresentou o enredo “Na Locomotiva da memória, a Vila canta Jubileu de Diamante, integração Brasil/Coreia do Sul!”. O desfile foi dividido em quatro setores, apresentando quatro alegorias e um tripé.

O primeiro carro, tecnologia, mostra um poderoso tigre cibernético. No carro Sabedoria e Costumes, teve como destaque central o Rei Sejong, em escultura, cercado por dois haetaes. Já a terceira alegoria mostrou o Legado da Integração, com um mapa náutico, o verde amarelo da nação brasileira que abraça o azul e vermelho da Coreia do Sul.

Estado Maior da Restinga

Estado Maior da Restinga no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A penúltima escola a entrar na avenida foi a Estado Maior da Restinga, com o enredo Bendita és Tu, Anastácia, Negra dos Olhos Azuis, negra escrava nascida no Brasil e que se tornou símbolo da luta contra o preconceito racial.

Para cantar e exaltar a negritude, através da vida deste símbolo de força e resistência, e contra toda forma de preconceito e discriminação, o desfile foi dividido em quatro setores: África Bantu: O Brilhão Dourado e as Visões do Ifá, Vidas Cativas, Olhos Livres, Negra, Escrava, Deusa: O Poder do Axé e Bendita és Tu, Anastácia! Bendita Seja Toda Mulher Negra!.

Realeza

Realeza no Carnaval de Porto Alegre 2023

Pedro Piegas/PMPA

A última escola a desfilar no Complexo Cultural do Porto Seco foi a Realeza. Com o tema “A Divina Realeza do Basfond é Uma Dama de Barba Malfeita”, a escola trouxe uma homenagem a Luiz Airton Farias Bastos, a icônica Nega Lu.

O primeiro setor do desfile, O despertar da Divina Realeza, retratou o despertar da Entidade Nega Lu. Já o segundo setor, mostra a forte ligação da personagem central com o Carnaval, o surgimento de Nega Lu, quando assume-se gay em uma época em que a repressão imperava e sua paixão pela cultura francesa.

A bateria, coração da escola, é o setor que retrata a constituição religiosa de Nega Lu, que era Babalorixá. O terceiro setor traz o artista em sua plenitude, as aptidões artísticas de Nega Lu, que apresentou expressivas performances como cantor, bailarino e cozinheiro.

O quarto setor, “Desmunhecando, mas pisando forte” apresenta as manifestações socioculturais as quais Nega Lu participou e contribuiu com seu espírito transgressor, tornando-se uma grande referência para as gerações que a sucederam. Passaram 15 alas e três alegorias. No final a Realeza arrastou o público na avenida até a dispersão.

