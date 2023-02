Aquário de Piracicaba chega a seis meses de fechamento; prefeitura aponta vazamento em tanques

Semae chegou a anunciar reabertura em dezembro, mas ela não ocorreu. Agora, administração diz que serviços requisitam cautela e não informou nova data para retomar visitas. Aquário Municipal de Piracicaba

Débora Laranjeira/Semae

O Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves, em Piracicaba (SP), chega a seis meses de fechamento sem uma nova previsão de prazo para a retomada das visitações. Agora, a prefeitura aponta que o motivo são vazamentos em tanques e que esse serviço requer cautela na realização.

O espaço e o Museu da Água de Piracicaba Francisco Salgot Castillon interromperam as atividades desde 13 de agosto. Os dois estão entre os principais pontos turísticos da cidade.

Ao comunicar a suspensão das atividades de ambos, no dia 12 de agosto, inicialmente o Semae informou que a causa era um déficit de servidores. A reportagem fez outros questionamentos à autarquia e, no dia seguinte (13), a autarquia mudou o discurso e alegou que a suspensão das visitações ocorreu para “obras de melhoria nos espaços”.

Alterou, também, a informação de que os dois espaços ficariam fechados por tempo indeterminado, que tinha sido divulgado no site do Semae. Para o Aquário Municipal, foi anunciada previsão de reabertura entre o fim de novembro e início de dezembro. O Museu da Água reabriu em setembro.

“O Semae informa que as manutenções do Aquário Municipal vêm sendo realizadas pela Secretaria de Obras. E segundo a Semob, a previsão de término é para o dia 16/12, com reabertura no dia 17, sábado”, informou, em nota divulgada ao g1 em 1º de dezembro de 2022. Não foram detalhadas as manutenções na ocasião e a previsão de reabertura não foi cumprida.

Em resposta via Lei de Acesso à Informação, na sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Governo informou o tipo de serviço realizado.

“O Aquário Municipal demanda manutenção dos tanques, que estão com vazamentos, e esse trabalho precisa ser realizado com cautela, pois é necessário o manuseio dos peixes. De acordo com a Central de Obras, teremos mais um tempo para conclusão dos serviços”, comunicou.

Questionada, no entanto, a pasta não informou nova previsão de data para a reabertura.

Aquário Municipal de Piracicaba

Divulgação/Prefeitura de Piracicaba

Mais de 8 mil visitantes ao mês

O Aquário Municipal foi inaugurado em setembro de 2012 e está instalado no Parque Mirante, com vista privilegiada do salto do Rio Piracicaba, por ficar às margens dele.

O g1 questionou o Semae qual era o fluxo de pessoas no espaço antes do fechamento. A autarquia forneceu dados de outubro e novembro de 2021. Em outubro, o espaço recebeu 8,3 mil pessoas no mês. No mês seguinte, foram 8,5 mil visitantes.

O espaço conta com três aquários, cada um com capacidade para 2,4 mil litros de água, além de cinco lagos. Na atualização mais recente, também fornecida pelo Semae, foram contabilizados 706 peixes no local. Segundo o site da autarquia, há carnívoros do Brasil e do mundo; pequenos da Amazônia e exóticos do mundo, que são peixes originários da América, da Ásia, África e Europa.

Peixes no Aquário Municipal de Piracicaba

Débora Laranjeira/Semae

Reabertura do Museu da Água

Já o Museu da Água de Piracicaba reabriu para visitação gratuita da população em 10 de setembro. Segundo a autarquia, o espaço ficou fechado durante o mês de agosto para melhorias e volta a receber o público aos fins de semana e feriados.

Segundo o engenheiro Darcy Lázaro Ganzella Jr., diretor de Departamento de Construção Civil, Oficina e Transporte do Semae, entre as melhorias realizadas durante o fechamento está a retirada da capa de concreto do canal da cascata, impermeabilização do trecho e recomposição do concreto.

“O objetivo foi evitar novas infiltrações no aquário (que fica dentro do prédio)”, explicou. Outros pequenos reparos também foram realizados a fim de manter o funcionamento do local, acrescentou a autarquia.

Após quase um mês fechado, Museu da Água de Piracicaba reabre neste sábado

O prédio onde fica o Museu da Água foi construído em 1887, ao lado do salto do rio Piracicaba, como primeiro serviço de captação e distribuição de água encanada para o abastecimento doméstico implantado no interior do estado de São Paulo. É rico em detalhes arquitetônicos, como arcos, pisos e paredes de pedras, aquedutos centenários e antigas tubulações de ferro.

Como museu, o espaço funciona desde 25 de novembro de 2000 e conta com várias peças que foram usadas no sistema de distribuição de água. Algumas antigas, como a carrocinha que servia para transportar ferramentas e peças utilizadas nas ligações de água ou consertos diversos. Outras peças são mais recentes, como o eixo com rotor de uma bomba d’água, registros, tubo e flange usados nas redes de água.

O espaço turístico fica na Avenida Beira Rio, 448, no Centro, com funcionamento aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h.

Arcos centenários do Museu da Água

Felipe Poleti/ Prefeitura de Piracicaba

Vertedouro do canal do Museu da Água

Felipe Poleti/ Prefeitura de Piracicaba

