AQUI NA REGIÃO, JÁ SÃO 2 FATECs

As FATECs oferecem um número muito grande de opções de cursos.

Na FATEC Itapetininga, existem diversos cursos. Tem curso de Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão da Produção Industrial e Informática para Negócios.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o último ano do Ensino Médio.

Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa, no valor de R$ 75,00 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

Conheça a unidade mais próxima de você e escolha um curso que é a sua cara acessando um dos links abaixo:Capão BonitoItapetininga

Conheça o projeto inovador do aluno da FATEC Jonatan de Jesus

Na FATEC de Capão Bonito, um dos cursos, o de agroindústria, vem gerando projetos inovadores. Pétalas de rosa viraram ingredientes de biscoito. Isso mesmo. Jonatan de Jesus Caciacarro aliou sua experiência como cozinheiro profissional aos novos conhecimentos adquiridos na faculdade. Com o apoio dos colegas Felipe Carvalho de Queiroz e André Aquino Mariano Pereira e do professor Carlos Rodrigo, o estudante criou um biscoito com aroma de pétalas de rosa. O produto foi aprovado por mais de 80% dos consumidores e venceu uma categoria na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) do ano passado.

O negócio deu tão certo que o próximo desafio é preparar os primeiros lotes para comercialização. “Já temos tudo pronto, embalagem e logotipo”, afirma o estudante.

FACULDADES DE TECNOLOGIA. É ENSINO QUE VIRA EMPREGO.

Vittorio Ferla