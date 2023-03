Ar condicionado e refrigeração em Mogi das Cruzes e região: Soluções completas com a Brisamax

Com mais de 9 anos de experiência, equipe especializada e promoção exclusiva, confie em nós para instalação, manutenção e PMOC. Ligue agora! Ar condicionado, refrigeração e ventilação para sua casa, comércio ou indústria em Mogi das Cruzes e região? Com mais de 9 anos de experiência, a Brisamax é a solução! Somos especializados no projeto, instalação e manutenção de sistemas de Ar Condicionado, Refrigeração e Ventilação.

O corpo técnico da empresa conta com Engenheiro Mecânico como responsável técnico junto ao CREA, todos os colaboradores são treinados nas melhores escolas profissionalizantes do país e possuem também as certificações dos principais fabricantes de condicionadores de ar e estão sempre atualizados em relação às novas tecnologias e novas tendências do mercado, possuem certificados NR10, NR35 e demais certificações compatíveis com as atividades que exercem.

E na Brisamax também tem promoção: ao adquirir um aparelho de ar condicionado você ganha 2 manutenções preventivas, no primeiro e segundo mês pós instalação, (consulte a disponibilidade em sua região). E não se esqueça: todas as empresas que possuem aparelhos de ar condicionado precisam executar o PMOC, e nós podemos cuidar disso para você.

Conte com nossos técnicos certificados para instalação, manutenção de ar condicionado se para a elaboração e execução do PMOC da sua empresa.

Você sabe a necessidade do PMOC ? O PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) é uma exigência legal, estabelecida pela Portaria nº 3.523/MS, que tem como objetivo garantir a qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente, protegendo a saúde dos ocupantes. O plano estabelece um conjunto de procedimentos e rotinas de manutenção preventiva e corretiva que devem ser realizados regularmente nos sistemas de climatização, com o intuito de evitar a proliferação de agentes nocivos à saúde, como bactérias, fungos e vírus.

A falta de manutenção e limpeza adequadas nos sistemas de climatização pode resultar na contaminação do ar, colocando em risco a saúde dos ocupantes do ambiente. Por isso, é importante que as empresas que possuem sistemas de climatização realizem o PMOC regularmente, garantindo assim um ambiente seguro e saudável para seus colaboradores e clientes. Além disso, o não cumprimento da legislação pode resultar em multas e sanções para a empresa.

Ligue para os telefones 11 23783998 ou 11 985430074 e faça seu orçamento agora mesmo, visite nosso site: http://www.brisamax.com.br e siga-nos no Instagram @brisamaxmogi para conhecer nossos serviços, fale com nossos consultores e conheça nossas promoções.

Mata