aracaju-decreta-ponto-facultativo-no-carnaval

Reprodução/TV Sergipe

A prefeitura de Aracaju vai conceder ponto facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, quando se comemora o Carnaval no país. O decreto foi assinado nessa terça-feira (14).

Com a medida, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas nestes dias.

De acordo com a gestão, o objetivo é possibilitar a manutenção das tradições histórico-culturais do município, permitindo que todos possam participar dos festejos alusivos ao período carnavalesco.

Ainda segundo o decreto, ficam excluídos da aplicação do ponto facultativo, os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidades.

