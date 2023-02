Aracaju deve ter chuvas moderadas até a noite desta segunda, alerta Defesa Civil

As equipes monitoram a instabilidade climática e mantêm atenção às áreas de risco. Aracaju nesta segunda-feira (20)

Climaju/Reprodução

Um alerta de chuva moderada pelas próximas 24 horas em Aracaju foi emitido pela Defesa Civil na noite desse domingo (19). O aviso serve até a noite desta segunda (20).

De acordo com o (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A temperatura deve ficar entre 24º e 30ºC.

As equipes monitoram a instabilidade climática e mantêm atenção às áreas de risco. Em situação de emergência, ligue 199.

