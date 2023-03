Aracaju disponibiliza vacina BCG em oito Unidades Básicas de Saúde

A informação é da Secretaria Municipal da Saúde. Vacina BCG é oferecida em horário especial em Araxá

PMA/Divulgação

A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérindose), que protege contra a tuberculose e é direcionada para crianças recém-nascidas, está disponível em oito unidades Básicas de Saúde de Aracaju, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (27).

O imunizante está sendo disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas UBSs Augusto Franco, Celso Daniel, Dona Sinhazinha, Manoel de Souza, Amélia Leite, Carlos Fernandes, Anália Pina e José Calumby.

Segundo a pediatra do Programa Materno Infantil da SMS, Soraya Moura, a vacina BCG é específica contra a Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria que provoca tuberculose e que estatisticamente voltou a crescer no país.

LEIA TAMBÉM

Covid: Aracaju inicia reforço com bivalente

valipomponi