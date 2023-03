Aracaju encerra estoque de CoronaVac para crianças de 3 a 4 anos

Crianças que iniciaram o esquema vacinal com esse imunizante e não receberam segunda dose, podem completar a vacinação com Pfizer Baby, conforme nota técnica do Ministério da Saúde. Doses da CoronaVac destinadas para vacinação de crianças contra a Covid-19

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini/ arquivo

O estoque de CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos foi encerrado nesta segunda-feira ( 6). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que aguarda novas doses.

Vacinação contra a Covid-19 ocorre no Centro de Aracaju na próxima quarta-feira

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, crianças que iniciaram o esquema vacinal com esse imunizante e não receberam segunda dose, podem completar a vacinação com Pfizer Baby, conforme nota técnica do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com a SMS, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos que ainda não receberam nenhuma dose de imunizante contra Covid-19, recebem Pfizer Baby.

Pontos de vacinação

A vacina está disponível de segunda a sexta, das 8h às 16h, nas UBSs: Santa Terezinha (Robalo); Osvaldo Leite (Santa Maria) e Carlos Fernandes de Melo (Lamarão). E no horário estendido, das 8h às 18h, as UBSs: Augusto Franco; Marx de Carvalho (Ponto Novo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Manoel de Souza (Sol Nascente); Francisco Fonseca (18 do Forte); e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Vittorio Ferla