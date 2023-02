Aracaju inicia período de matrículas para a rede municipal nesta quarta

As inscrições podem ser realizadas no site da Secretaria de Educação. Sala de aula na Rede Municipal de Ensino de Aracaju

A rede municipal de ensino de Aracaju inicia nesta quarta-feira (8), o período de matrículas para estudantes que ainda não fazem parte das escolas do município.

No período de 8 a 10 de fevereiro, pais, responsáveis ou alunos com mais de 18 anos podem fazer as inscrições através do site da Secretaria Municipal da Educação.

A documentação solicitada deverá ser entregue presencialmente, até o dia 14 de fevereiro, na escola selecionada, para a conclusão do processo de matrícula.

Central da Matrícula

Durante todo o período de matrícula, a Semed disponibiliza a Central da Matrícula, para tirar dúvidas de mães ou responsáveis que possam ocorrer durante o processo da solicitação de vaga. Os números de telefones disponíveis à comunidade são (79) 3179-1538 / 3179-1574 e o 98106-2969 (WhatsApp). A Central da Matrícula funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Documentação necessária:

Requerimento de Matrícula, assinado pelo aluno maior de 18 anos, ou pelos pais ou responsável legal, quando o aluno for menor de 18 anos;

Guia de Transferência da escola de origem (não devendo conter emendas e/ou rasuras) ou Declaração de Escolaridade (com validade de 30 dias), para os alunos provenientes de outras escolas;

Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;

Cópia do Registro Geral ou documento de identidade do aluno, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais do estudante;

Cópia do CPF do aluno, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais pelo aluno;

Cópia do comprovante de residência com o CEP;

Declaração de vacinação atualizada, para alunos de 0 a 6 anos de idade, conforme modelo anexo – disponível da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da família;

Cópia da Carteira de Vacinação para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental;

Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS), quando houver;

Cópia do Cartão do Bolsa Família, quando houver;

Três fotos 3×4 recentes;

Para os alunos provenientes de países estrangeiros, bem como seus pais ou responsáveis legais, além dos documentos requeridos neste artigo, deverá ser apresentado o Registro Nacional Migratório (RNM) / Protocolo de Solicitação de Refúgio.

Os pais ou responsáveis legais pelo aluno e o aluno, quando maior de 18 anos, além dos documentos mencionados neste artigo, deverão tomar ciência dos termos que serão apresentados pela unidade de ensino na efetivação da matrícula.

