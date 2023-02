Aracaju inicia reforço com bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos nesta segunda-feira

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. As vacinas bivalentes — que protegem contra a cepa original e as variantes mais recentes

GETTY IMAGES/BBC/Arquivo

Aracaju inicia reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda (27).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas bivalentes foram elaboradas para oferecer uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes. Elas são indicadas como dose de reforço e devem ser aplicadas a partir de três meses após a série primária de vacina ou reforço anterior.

De acordo com a secretária da saúde, Waneska Barboza, nesta primeira etapa, serão imunizadas os seguintes públicos:

Pessoas a partir de 12 anos com deficiência e com imunossupressão;

Idosos a partir de 60 anos;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos;

Grávidas e puérperas;

Quilombolas;

Pessoas privadas de liberdade;

Funcionários do sistema prisional.

Saiba mais sobre a vacina bivalente

Desde o início da pandemia, o coronavírus vem sofrendo mutações (o que é normal). Atualmente, a variante que domina o mundo é a ômicron, que é bem diferente do vírus original.

As primeiras vacinas usadas no combate à pandemia, também chamadas de ‘monovalentes’, fornecem menos proteção frente à variante dominante. Ainda assim, as vacinas monovalentes continuam sendo eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações.

Vale lembrar que as vacinas bivalentes da Pfizer têm a tampa de cor cinza, enquanto a monovalente tem a tampa roxa.

Vito Califano