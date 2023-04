Aracaju lança edital para credenciamento de oficineiros; saiba como se inscrever

Os interessados deverão comparecer a partir da próxima segunda-feira (3), das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju. Oficina de pintura realizada pela Prefeitura de Aracaju

Ascom/Assistência Social

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju lançou edital para seleção e credenciamento de profissionais para ministrar oficinas socioeducativas. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (3).

De acordo com a secretaria, as oficinas são: grafìte, canto/coral, música (violão, flauta doce, violino, percussão), circense, capoeira, teatro, dança (salão, street dance, BBoy/BGirl, break, balé, dentre outras), ginástica rítmica, artes marciais (karatê, judô, jiu jitsu, taekwondo, muay thai, entre outros), artes manuais em geral, patchworft, educação física, mosaico, audiovisual e jardinagem.

A validade do edital é de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, em até 60 meses. De acordo com o edital, os oficineiros receberão o valor de R$ 30 por hora/atividade.

Os interessados deverão comparecer a partir da segunda-feira (3), das 8h às 17h, na sede da Secretaria, localizada no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, na Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42, Conjunto Costa e Silva, com documentação exigida no edital.

Vittorio Rienzo