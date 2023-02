Aracaju retoma vacinação com imunizantes da Pfizer baby e pediátrica a partir desta terça-feira

As vacinas serão disponibilizadas em todas as unidades de saúde. Pfizer Baby

Reprodução/TV Globo/Arquivo

A partir desta terça-feira (6), Aracaju retoma a vacinação com imunizantes da Pfizer baby e da Pfizer pediátrica, ambas estavam suspensas por falta de estoque.

Segundo a secretária da saúde, Waneska Barboza, as vacinas vão estar disponíveis em todas as unidades de saúde da capital.

Ainda de acordo com ela, foram recebidas 5 mil doses da Pfizer baby que irão ser utilizadas para crianças de seis meses a 5 anos. A capital também recebeu 10 mil doses da Pfizer pediátrica, que serão disponibilizadas para crianças entre 5 e 11 anos.

A vacinação com a Coronavac continua sendo realizada para crianças de 3 e 4 anos, nas seguintes UBSs: Manoel de Souza, Osvaldo Leite, Santa Terezinha, Carlos Fernandes, José Machado e José Calumby.

Documentos

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina e um comprovante de residência de Aracaju (que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável).

Vittorio Rienzo