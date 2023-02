Aracaju, Rosário do Catete e Estância têm festas de Carnaval neste domingo; veja programações

Banda Aruana, Devinho Novaes e Silvano Sales são algumas das atrações. Rasgadinho, em Aracaju

g1/Arquivo

As festas de Carnaval continuam ocorrendo neste domingo (26), em Sergipe, mesmo após o fim da folia no calendário.

Confira a lista que o g1 preparou nas cidades de Aracaju, Rosário do Catete e Estância.

Aracaju

Bloco Rasgadinho / Local: Bairro Suíssa

Concentração

12h – Nany Lessa

14h30 – Banda Aruana

Cortejo

14h – Orquestra Indomada

14h15 – Descidão dos Quilombolas

14h30 – Banda Estação da Luz

15h – Banda Araketu

15h30 – Karla Isabella

16h – Orquestra Cajuína

16h30 – Filhos de Jorge

Estância

11h – Bloco Os Papudos / Local: Bairro Botequim

16h – Bloco Eu e Você Juntos pela Comunidade / Local: Conjunto Albano Franco

Rosário do Catete

Povoado Siririzinho, a partir das 14h

Jam a Carreta

Devinho Novaes

Silvano Sales

