Aracaju zera estoques da Pfizer pediátrica e aguarda envio de doses pelo Ministério da Saúde

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde. Dose pediátrica da vacina da Pfizer

Edmilson Tanaka/Divulgação/Arquivo

Os estoques da Pfizer pediátrica, imunizante destinado às crianças de 5 a 11 anos, foram zerados em Aracaju. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde, nesta quarta-feira (25).

Segundo a SMS, as aplicações serão retomadas assim que o município receber novas doses do Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Saiba onde vacinar crianças de 3 e 4 anos

Ainda de acordo com a secretaria, a vacinação para o público com 12 anos ou mais segue normalmente. Já as crianças de até 4 anos, continuam tomando a primeira dose da Pfizer baby apenas através de cadastro, que pode ser realizado no site da prefeitura.

Para crianças de 3 e 4 anos, também é ofertado o imunizante CoronaVac nas Unidades Santa Terezinha (Robalo), Osvaldo Leite (Santa Maria), Manoel de Souza ( Sol Nascente), José Machado (Santos Dumont), Carlos Fernandes (Lamarão), José Calumby ( Jardim Centenário).

Até essa quarta-feira, 51.601 crianças de 5 a 11 tomaram a primeira dose, 40.396 tomaram a segunda e 3.417 a terceira, totalizando 95.414 aplicações.

valipomponi