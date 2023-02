Araguaína cria banco de dados para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Ação é realizada pela Secretaria da Assistência Social em parceria com o Instituto de Saúde e Cidadania (ISAC). Primeiro atendimento será na Praça do Centro de Esportes Unificado, no setor Araguaína Sul. Araguaína abre banco de dados para inserir PCD no mercado de trabalho

Um banco de dados está sendo criado em Araguaína, no norte do Tocantins, para inserir pessoas com deficiência no mercado do trabalho. A primeira ação dessa iniciativa está sendo realizada nesta sexta-feira (24) na Praça do Centro de Esportes Unificado, no setor Araguaína Sul.

Essa ação é realizada pela Secretaria da Assistência Social em parceria com o Instituto de Saúde e Cidadania (ISAC). O objetivo é fazer um cadastro e promover a inclusão destas pessoas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“A cidade vive o mesmo cenário nacional quanto ao desafio para o preenchimento dessas vagas de emprego, precisamos mudar essa realidade, além de promover a humanização, valorização e respeito às pessoas com deficiência por meio da inclusão”, explicou a diretora de políticas públicas Rhaíssa da Rosa.

Objetivo é fazer um cadastro e promover a inclusão no mercado de trabalho

Jornal Nacional/ Reprodução

Conforme o município, todas as pessoas com deficiência podem participar da ação, inclusive as que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Isso porque em alguns casos não há perda do auxílio para quem começa a trabalhar.

A ação será realizada em dois horários, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e haverá servidores explicando sobre cada situação. Para fazer o cadastro basta levar um laudo médico que especifique a deficiência física ou intelectual, além de um currículo atualizado.

Também haverá servidores disponíveis para ajudar na edição e impressão do currículo.

Inicialmente, o cadastro vai atender o próprio Instituto de Saúde e Cidadania (ISAC). Os candidatos serão orientados sobre as vagas disponíveis para PCDs na instituição, nos seguintes locais: Ambulatório Municipal de Especialidades (AEM), Hospital Municipal de Araguaína (HMA), Pronto Atendimento Infantil (PAI) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Banco de dados vai cadastrar pessoas com deficiência que buscam entrar no mercado de trabalho

Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa