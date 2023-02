Araguaína proíbe venda de bebidas em garrafas de vidro no circuito de carnaval a partir de domingo (19)

Copos de vidro também não poderão ser utilizados na Via Lago, onde é realizada a festividade na cidade. Objetivo é evitar acidentes com os materiais. Estrutura do carnaval será montada na Via Lago

Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

A Prefeitura de Araguaína, no norte do estado, proibiu a venda de bebidas em copos ou garrafas de vidro no circuito onde é realizado o carnaval na cidade, a Via Lago. Segundo decreto publicado no Diário Oficial do município, o objetivo é evitar acidentes com os materiais.

A proibição atinge bares e vendedores ambulantes que vão comercializar bebidas alcóolicas, refrigerantes e produtos similares. A determinação começa neste domingo (19), às 6h, e vai até as 6h de quarta-feira (22).

O decreto tem abrangência fora de estabelecimentos, ou seja, para quem for curtir o carnaval nas ruas. Entretanto, os comerciantes devem impedir a retirada de garrafas do interior dos bares ou outros locais.

Quem for flagrado descumprindo o decreto poderá perder a mercadoria, mediante apreensão. Conforme a prefeitura, 40 vendedores estão cadastrados para trabalhar na área do comércio, alimentação e bebidas.

A festividade organizada pela prefeitura na Via Lago começa neste domingo (19). Entre as atrações confirmadas estão as bandas Retro Beet, Oz Bambaz e Patchanka, da Bahia.

A prefeitura informou que haverá esquema de segurança privada na Via Lago, um ponto de apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar e equipes de saúde do município para atender possíveis ocorrências.

