Arancini di riso di Mimi, più buoni di quelli siciliani. Tutto sta in questa pastella leggerissima

Gli arancini di riso, sono una specialità della cucina siciliana. Sono dei piccoli timballetti fritti, adatti ad essere gustati in qualsiasi momento della giornata, come spuntino, primo piatto, aperitivo oppure come portata unico. Gli arancini di riso, si trovano sempre caldi in numerose friggitorie del territorio siciliano, ovviamente ogni zona personalizza questa delizia.

Gli arancini sono rigorosamente fritti, ma si possono trovare anche delle versioni di arancini cotti al forno, ovviamente si perde tutta la croccantezza, ma si guadagna in leggerezza. Nella cucina campana e quella laziale, troviamo due varianti di questa fantastica preparazione, che prendono il nome rispettivamente di “palle di riso” e “supplì”.

Ingredienti:

500 gr di riso

1200 gr d’acqua

40 gr di burro

Sale

50 gr pecorino grattugiato

50 gr di parmigiano grattugiato

1 bustina di zafferano

Per il ripieno:

½ cipolla

100 gr di macinato di maiale

100 gr di macinato di manzo

Sale

Pepe

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

100gr di passato di pomodoro

Vino rosso

Olio evo

150 gr di piselli

150 gr scamorza

Per la pastella:

200 gr di farina

300 gr di acqua

Sale fino

Per impanare:

Pangrattato

Per friggere:

Olio di semi

Procedimento:

Per preparare gli arancini di riso, iniziate a lessare il riso. Mettete l’acqua in una capiente pentola, regolate di sale, e portate a bollore, unite il riso e iniziate la cottura a fiamma media.

A fine cottura il riso avrà assorbito tutta l’acqua e l’amido in esso contenuto contribuirà a rendere il riso asciutto e compatto.

A questo punto unite il burro e amalgamate bene, sciogliete lo zafferano in poca acqua calda e unitelo al riso, sempre mescolando il formaggio.

Disponete il riso su un vassoio, livellatelo bene e copritelo con la pellicola per alimenti, in modo da non fare seccare la superfice, lasciate riposare per un paio minuti.

Nel frattempo dedicatevi a preparare il ragù per il ripieno, tagliare la scamorza a cubetti piccoli, e lessare i piselli se usate quelli freschi o congelati, se usate quelli precotti, dovete solo gocciolarli bene.

Per preparare il ragù, affettate la cipolla, mettete l’olio evo in una capiente padella, unite la cipolla e fate soffriggere leggermente, unite la carne e lasciate rosolare a fiamma media,

sfumate con il vino rosso. Appena l’alcol sarà evaporato unite il passato di pomodoro e il concentrato, regolate di sale e pepe e fate addensare.

Preparato il ripieno e il riso si sarà raffreddato, passate a formare gli arancini, inumiditevi le mani, prelevate un poco di riso, circa ottanta grammi, ponetelo al centro della mano, schiacciatelo formando una conca, disponete all’interno, dei pezzetti scamorza, qualche pisello ed infine il ragù.

Richiudete il riso, modellando l’arancino, secondo la forma che scegliete, rotonda, oppure la forma a punta, aggiungendo ancora un poco di riso. Ripetete l’operazione per formare gli altri arancini, fateli riposare in frigo per un’ora.

Nel frattempo preparate la pastella. Setacciate la farina in una ciotola, unite l’acqua a filo, mescolando con una frusta, facendo attenzione a non formare grumi, regolate di sale. Ricoprite gli arancini con la pastella e poi con il pane grattugiato.

In un pentolino, riscaldate l’olio di semi e iniziate a friggere gli arancini uno alla volta, in modo da non fare abbassare la temperatura dell’olio.

Quando saranno belli dorati, posizionate i vostri arancini su dei fogli di carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso,

e gustate caldi.

