Aranha com veneno mortal e que salta até 40cm de distância quando ameaçada é capturada em casa de SC

Animal tinha cerca de 10 centímetros e foi devolvido na natureza em uma área afastada e sem residências próximas. Aranha-armadeira capturada dentro de casa em SC

Christian Raboch

Uma aranha-armadeira foi capturada dentro de uma casa em Vitor Meireles, no Vale do Itajaí, segundo os Bombeiros Voluntários do município. O animal tinha cerca de 10 centímetros e foi devolvido à natureza em uma área afastada e sem residências próximas.

Conforme o biólogo Christian Raboch, essa espécie tem veneno mortal. Além disso, o animal pode saltar até 40 centímetros de distância quando se sente ameaçado.

O animal é do gênero Phoneutria e uma das aranhas mais venenosas do mundo, informou Raboch. Por ser comum em ambientes próximos de florestas, segundo o biólogo, o ideal é que proteções e isolantes sejam usadas em janelas e embaixo de portas.

Capturada dentro de casa, aranha-armadeira foi solta em área de mata

Christian Raboch

Aranha-armadeira

Bombeiros de Vitor Meireles/Divulgação

Ao fazer o resgate do animal, o socorristas do município de Vitor Meireles divulgaram uma nota com os cuidados ao se fazer após ser picado pela aranha (leia abaixo).

Lave o local com água e sabão;

Procure um serviço médico urgente;

Mantenha o local da picada elevado;

Use uma compressa morna para aliviar a dor;

Se possível, faça foto da aranha para facilitar o processo de identificação.

Onde ligar

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190);

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.

Vittorio Ferla