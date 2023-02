Aranha malhada de Taubaté: Pesquisa descobre espécie inédita que viveu há 30 milhões de anos

De acordo com o paleontólogo Ariel Martine, um dos responsáveis pela pesquisa, a descoberta tem importância a nível mundial e pode ajudar a explicar o desenvolvimentos dos animais. Pesquisadores descobrem espécie inédita de aranha que viveu em Taubaté há 30 milhões de anos

Elcio Macias de Mello

Um grupo de pesquisadores descobriu recentemente uma nova espécie de aranha que viveu na região de Taubaté, no interior de São Paulo, há cerca de 30 milhões de anos. Trata-se da aranha malhada de Taubaté.

Por conta do local em que o fóssil do animal foi encontrado, essa aranha recebeu o nome científico de Taubaracna Maculosa. ‘Tauba’ por ela ser de Taubaté, ‘aracna’ por ser uma aranha e ‘maculosa’ por ter diversas manchas pelo corpo.

Apesar da descoberta ser extremamente recente, o fóssil foi encontrado na década de 1990. Segundo o principal responsável pela pesquisa, o paleontólogo Ariel Martine, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), o encontro foi feito por cientistas da Universidade de Guarulhos (UnG) que, por conta de outras demandas, acabaram deixando o animal de lado por muitos anos.

“Eles foram até um local que extraía rochas na região, que tinha muitas pedreiras, onde é muito comum a presença de fósseis. Lá encontraram essa aranha em uma pedra e levaram para o laboratório, mas não iniciaram os estudos na época. A rocha ficou guardada e chegou a ser dada por perdida, inclusive. Isso é até comum. Muita coisa acaba sendo engavetada.”

Pesquisadores descobrem espécie inédita de aranha que viveu em Taubaté há 30 milhões de anos

Elcio Macias de Mello

Elcio Macias de Mello

Em 2017, no entanto, Martine iniciou uma tese de doutorado sobre aracnídeos. Ele conta que, durante os estudos, leu um artigo sobre esse fóssil e se interessou. Por conta disso, foi até São Paulo procurar a rocha.

“Fui até a faculdade e me informaram que estava perdido, mas me ajudaram na busca e conseguimos encontrar. Foi um momento muito feliz. Então comecei a estudar o fóssil e a aranha que havia nele.”

Características da aranha

Apesar de ser uma espécie até então desconhecida pela sociedade científica, a Taubaracna Maculosa tem características muito semelhantes às aranhas mais conhecidas.

Ela viveu no Paleógeno, um período geológico que está compreendido entre 65,5 e 23 milhões de anos atrás. Tem cerca de cinco centímetros e o primeiro par de patas bem mais alongados.

O grande diferencial dessa espécie está justamente nas manchas, que permitem diversas conclusões muito importantes, segundo o paleontólogo Ariel Martine.

Ilustraçãoda aranha que viveu em Taubaté há 30 milhões de anos

Ariel Martini

Ariel Martini

Importância da descoberta

De acordo com o pesquisador, há dois principais fatores que explicam a importância da descoberta.

Em relação às manchas da aranha, Martine explica que essa característica permite o desenvolvimento de diversas compreensões em relação à camuflagem e, consequentemente, ao processo de evolução da estratégia de defesa dos animais.

“Essa aranha tem as manchas bem preservadas. Isso é interessante porque é algo difícil de se manter. Costuma se perder com o tempo. É muito raro e permite diversos estudos. Essas manchas ficam nas articulações do animal e são escuras.”

“Elas fazem parte da estratégia de defesa, da camuflagem. Por serem escuras, os predadores tinham mais dificuldade de encontrar essas aranhas pois a silhueta delas passava mais despercebida. Então isso mostra que essas estratégias de defesa tem pelo menos 30 milhões de anos e ajuda a entender o processo de evolução dos animais”, completa.

O segundo fator, segundo o paleontólogo, diz respeito ao fim de um período na história em que se tem pouquíssimas evidências sobre a vida das aranhas.

“Tínhamos fósseis de aranhas do período Cretáceo (entre 145 e 66 milhões de anos atrás) e depois só no Pleistoceno (entre 2,5 milhões e 11 mil anos atrás). Havia um hiato temporal entre esses períodos, um meio de caminho desconhecido. E a aranha descoberta está justamente aí, no Paleógeno.

“A descoberta preenche essa lacuna temporal e ajuda a entender o desenvolvimentos dos animais.”

Pesquisadores descobrem espécie inédita de aranha que viveu em Taubaté há 30 milhões de anos

Elcio Macias de Mello

Elcio Macias de Mello

Dificuldade de encontrar fósseis de aranhas

A descoberta se torna ainda mais relevante devido à dificuldade de se encontrar fósseis de aranhas. O pesquisador explica que o encontro de pedras e rochas com invertebrados predadores não é comum.

“Os invertebrados que se alimentam de plantas, como grilos e insetos, são mais comuns e abundantes do que os predadores, como aranhas e escorpiões. Sempre foi e hoje também é mais fácil vermos um inseto do que uma aranha. Além disso, o fato das aranhas ficarem em buracos e teias diminui a possibilidade de fossilização”, afirma.

Na América do Sul, de acordo com ele, a dificuldade é considerada ainda maior.

“Não é que aqui os fósseis sejam mais raros. Eles existem, assim como os bichos existiram tanto aqui quanto em outros continentes do mundo. A questão é que, na América, a ciência e a paleontologia não são tão desenvolvidas quanto na Europa, por exemplo. Lá as pesquisas começaram muito antes e têm muito mais investimento do que aqui. Então lá os fósseis são encontrados mais facilmente”, encerra.

