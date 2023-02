Araraquara abre processo seletivo para contratação temporária de professor e educador infantil

Inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de fevereiro, pelo site da prefeitura. Prefeitura de Araraquara abre processo seletivo para contratação de professores

Tetê Viviani

A Prefeitura de Araraquara (SP) abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária para os cargos de “Professor I” e “Educador Infantil”, ambos para o ano letivo de 2023 da educação infantil da rede municipal.

Para a função de “Professor I”, serão 20 vagas disponibilizadas e o salário será de R$ 18,44 a hora/aula, com 38 horas/aulas semanais.

O candidato ao cargo deverá comprovar, no ato de inscrição, ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, este com habilitação em educação infantil.

Para o cargo de “Educador Infantil”, são disponibilizadas 130 vagas e o salário é fixado em R$ 1.367,77 para uma carga horária de 40 horas semanais. É preciso ter o nível médio completo.

O período de inscrições vai desta segunda-feira (13) até sexta-feira (17). As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura.

A contratação se dará por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, mediante as condições estabelecidas no edital que também está no site.

Contratações temporárias

As contratações temporárias serão feitas sob o regime especial, por tempo máximo de 12 meses, podendo ser prorrogadas uma única vez, por até igual período, mediante justificação da Secretaria da Educação.

As contratações têm o propósito de suprir a existência de classes não preenchidas ou vagas em decorrência de exonerações, demissões, falecimentos, aposentadorias, afastamentos ou licenças de qualquer natureza, que não puderem ser assumidas em substituição. A medida também visa suprir a ausência de candidatos selecionados por concurso público, enquanto tramita o processo para a sua realização.

A jornada de trabalho será fixada no contrato de trabalho, sendo a mesma que é aplicada aos servidores públicos municipais efetivos. Os contratados, além do salário, contarão com os benefícios de vale-alimentação, bônus-alimentação, vale-transporte , prêmio assiduidade e plano de saúde (opcional).

A publicação dos classificados será feita em 23 de fevereiro. O prazo de recurso das classificações publicadas e das inscrições indeferidas será nos dias 24 e 25 de fevereiro.

No dia 28 será feita a publicação do resultado dos recursos e a publicação da classificação final. A convocação dos classificados será realizada a partir de 1º de março.

