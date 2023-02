Inscrições encerram na terça-feira (28). Idiomas oferecidos são inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, libras e português para estrangeiros. Araraquara, Américo Brasiliense e Matão têm 400 vagas para cursos de idiomas gratuitos; veja como se inscrever

Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

Os Centros de Estudos de Línguas (CEL) da Secretaria Regional de Ensino de Araraquara (SP) têm 400 vagas disponíveis para cursos gratuitos de idiomas.

Além de Araraquara, as unidades de Américo Brasiliense e Matão (SP) também oferecem a oportunidade. As inscrições encerram nesta terça-feira (28).

Os idiomas oferecidos são: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, libras e português para estrangeiros. Para participar, é necessário fazer a inscrição (Veja abaixo como).

As aulas ocorrem uma vez por semana, e os cursos são divididos em três estágios.

No primeiro, o aluno pode escolher apenas uma língua. Conforme o desenvolvimento do estudante, no segundo estágio, mais de uma opção pode ser escolhida.

Distribuição de vagas e opções disponíveis

Para Araraquara e Matão, há 150 vagas disponíveis em cada cidade. Já Américo Brasiliense tem 100 oportunidades disponíveis. A oferta dos idiomas varia de uma unidade para a outra.

Em Araraquara, os cursos são oferecidos em dois CEL.

As aulas de inglês, espanhol, libras e português para estrangeiros serão no CEL João Manoel do Amaral, localizado na Avenida La Salle. No CEL Maria Isabel Rodrigues Orso, haverá, além daquelas, aulas de francês, italiano e alemão.

Em Matão, haverá cursos de todas as línguas no CEL Professor Henrique Morato, que fica na Rua Cesário Mota, 468, no Centro.

Já em Américo Brasiliense, terá apenas aulas de inglês, espanhol, francês, libras e português para estrangeiros. Os cursos ocorrerão no CEL Dinorá Marcondes Gomes (Rua Emília Galli, 549).

Requisitos

As atividades são gratuitas. Para participar, é preciso que o interessado seja aluno do Ensino Fundamental II, a partir do sétimo ano.

Apenas as aulas de inglês são exclusivas para estudantes do Ensino Médio.

Saiba como se inscrever

Os interessados em participar de algum curso devem comparecer em qualquer uma das Secretarias de Ensino. No momento da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Certidão de nascimento;

Comprovante de residência;

Declaração de escolaridade;

1 foto 3×4.

