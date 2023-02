Araraquara aplica doses de reforço contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos neste sábado

Com o retorno das aulas escolares, é importante estar com a vacinação em dia. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, cidade recebeu 1.730 doses de vacinas. Araraquara aplica doses de reforço contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara (SP) realiza neste sábado (4), das 8h às 15h, plantão de vacinação contra a Covid-19 para os públicos infantil e adulto. Com o retorno das aulas escolares, é importante estar com a vacinação em dia.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Araraquara recebeu 1.730 doses de vacinas, São João da Boa Vista 4.210, Rio Claro 5.680 e São Carlos 8.920.

As unidades de saúde que estarão abertas para atendimento são: Selmi Dei I, Jardim América, Santa Angelina, Vila Xavier, Yolanda Ópice e Cecap.

Neste sábado também terá início a aplicação da 3ª dose para crianças de 5 a 11 anos, com intervalo de 4 meses entre a 2ª e a 3ª dose. Estará disponível ainda Pfizer Pediátrica para 2ª dose das crianças faltosas.

Além disso, estarão sendo aplicadas a 3ª dose nos jovens de 12 a 17 anos, a 4ª dose nos maiores de 18 anos, as 1ª e 2ª doses do público infantil e todas as demais doses em atraso.

Vacinação de bebês de 6 meses a 2 anos

Vacina contra Covid-19 para crianças

A Vigilância em Saúde também vai iniciar a aplicação da 2ª e 3ª dose da vacina contra a Covid-19 nos bebês de 6 meses a 2 anos, que já receberam a 1ª dose da vacina.

Por conta da pouca quantidade de imunizantes disponibilizada neste momento, a partir deste sábado, a Vigilância em Saúde entrará em contato com os pais ou responsáveis para realizar o agendamento visando a aplicação da vacina.

O atendimento deste grupo será feito na próxima quinta-feira (9) e sexta-feira (10), das 8h às 15h, na CMS Yolanda Ópice “Dr. Francisco Oswaldo Castelucci”, com agendamento prévio.

Os imunizantes contra a Covid-19 são distribuídos para o município pelo Departamento Regional de Saúde (DRS III – Araraquara), órgão do governo do estado de São Paulo.

Vacinação adulto e infantil em curso

Araraquara aplica doses de reforço contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos

O público adulto, incluindo a faixa de 12 a 17 anos, pode se vacinar nas unidades do Cecap, Santa Angelina, Selmi Dei 1 e 4, Vila Xavier, Yolanda Ópice, Assentamento Bela Vista, Bueno, Iedda, Marivan, Pinheiros, Parque São Paulo, Vale do Sol e unidade do Serviço Especial de Saúde de Araraquara (Sesa),

O atendimento é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Na unidade do Sesa, é feita também a aplicação da 5ª dose nas pessoas imunossuprimidas.

O público infantil de 3 a 11 anos continua sendo vacinado às sextas-feiras, das 8h às 15h, nas unidades de saúde do Paulistano, Yolanda Ópice, Iedda e Adalberto Roxo.

Na unidade do Santa Angelina, o atendimento é realizado às quartas e sextas-feiras e na unidade do Sesa a vacinação do público infantil é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com distribuição de 100 senhas diárias.

