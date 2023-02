Araraquara arrecada itens de higiene e roupas íntimas para mulheres do Litoral Norte; saiba como ajudar

Cidade também tem campanha de arrecadação de alimentos, cobertores, água, ração e outros produtos para as famílias da região litorânea. Araraquara arrecada itens de higiene pessoal e roupas íntimas para mulheres do Litoral Norte

Divulgação/AEN

A Prefeitura de Araraquara (SP), em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, lançou a campanha “Um por todos, todos por elas”, que busca arrecadar itens de higiene pessoal, como absorventes, e roupas íntimas para as mulheres do Litoral Norte de São Paulo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A região litorânea foi atingida por uma tempestade no fim de semana, a mais intensa do Brasil em 24 horas, com um acumulado de 682 milímetros de chuva, que provocaram deslizamentos e mataram 54 pessoas, além de deixaram milhares de desabrigados.

As doações podem ser entregues no Centro de Referência da Mulher “Professora Doutora Heleieth Saffioti”, na Avenida Espanha, 532, no Centro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30.

Serão aceitas peças de roupas novas ou em bom estado de conservação que estejam bem higienizadas.

Arrecadação de outros produtos

Além desta campanha, Araraquara está arrecadando alimentos não perecíveis, leite, roupas, agasalhos, cobertores, água, produtos de higiene e ração animal, também para serem encaminhados para as famílias atingidas pelas chuvas.

Araraquara tem campanha de arrecadação para ajudar vítimas no litoral

Reprodução/EPTV

Araraquara e região arrecadam produtos para vítimas das chuvas no Litoral Norte; saiba como doar

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta, a partir das 9h30:

Prefeitura;

Fundo Social de Solidariedade;

Sede da Guarda Civil Municipal;

Casa dos Conselhos.

Cidades da região

Outras cidades da região também se solidarizaram com as vítimas do Litoral. Em Tambaú, Pirassununga, São Carlos e nas unidades do Sesi e do Senai, produtos estão sendo arrecadas e destinados às cidades atingidas.

Tambaú monta ponto de arrecadação de doações para vítimas da tragédia no litoral de SP

Campanha em São Carlos vai arrecadar donativos para ajudar vítimas da chuva no litoral de SP

Sesi e Senai arrecadam donativos para vítimas de temporal no Litoral Norte

Comércios começam a reabrir na Vila Sahy, em São Sebastião, após tragédia

Fabio Tito/g1

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla