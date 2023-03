Araraquara e outras cidades da região aplicam dose bivalente em moradores com 60 anos ou mais

Vacinas Pfizer bivalentes protegem contra as cepas originais do novo coronavírus e também contra a variante ômicron e as subvariantes desta versão do vírus. Vacina bivalente começa a ser aplicada para pessoas com 60 anos ou mais em cidades da região

Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

Araraquara (SP) e outras cidades da região ampliaram, nesta segunda-feira (6), a aplicação de doses da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham tomado duas doses do esquema vacinal, sendo a última há, no mínimo, quatro meses. (Veja abaixo os municípios.)

O primeiro grupo contemplado com a vacinação foram as pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do Governo Federal.

As vacinas Pfizer bivalentes protegem contra as cepas originais do novo coronavírus e também contra a variante ômicron e as subvariantes desta versão do vírus.

Vacina bivalente da Pfizer

Prefeitura de Praia Grande/Divulgação

Araraquara

Horário: 8h às 15h

Locais: Unidades do Vale do Sol, Vila Xavier, Cecap, Selmi Dei I

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais

Na Unidade do Sesa, a vacinação ocorre das 8h às 14h, com a distribuição de 100 senhas diárias

Casa Branca

Horário: 8h às 11h, às segundas, terças e quintas; 8h às 11h e das 14h às 17h, às quartas.

Locais: Salão Paroquial, Unidades Andorinhas, Venda Branca, Bela Vista e Lagoa Branca

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Conchal

Horário: 7h às 15h

Local: todos os postos de saúde do município (PSF Parque Industrial, às segundas; PSF Planalto, às terças; PSF Novo Horizonte e Tujuguaba, às quartas; PSF Cemec e Centro, às quintas; PSF Caic, à sextas)

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência, população indígena, quilombola e ribeirinha

Descalvado

Horário: 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira

Local: Sede Paroquial

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Dourado

Horário: cada posto de saúde possui um horário específico

Local: As doses serão aplicadas mediante agendamento nos postos Jardim Aeroporto, Maria Luiza e Popular

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, grupos prioritários e imunocomprometidos

Itobi

Horário: 7h às 15h

Locais: Sala de Vacinas

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos e população indígena

Leme

Horário: 7h30 às 19h

Locais: Unidade de Saúde do Jardim Empyreo (às segundas, terças e quartas-feiras) e Unidade de Saúde do Jardim Santa Inês (às terças e quintas)

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Mococa

Horário: 8h às 16h

Locais: todas as salas de vacina da cidade

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

No Centro de Saúde, o atendimento ocorre em horário especial, das 7h30 às 17h

Pirassununga

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Locais: USF Vila Redenção, USF Raia, USF Vila São Pedro, USF Vila Brás, USF São Valentim, USF Jardim das Laranjeiras, USF Santa Fé, USF Jardim Limoeiro, UMI – Unidade Materno Infantil

Público-alvo: pessoas com 60 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP) e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos com 12 anos ou mais

Porto Ferreira

Horário: 8h às 15h

Local: USF Darcy Rippa e USF Iracema Maria Amélia Perondi (CS-II)

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos

Ribeirão Bonito

Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento nas unidades de saúde que estão aplicando o imunizante

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h

Locais: PSF Dr. Luiz Carlos Monteiro Novo, PSF Anita Bove e UBS Amabile Alves

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 ano

Rincão

Horário: 8h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta

Locais: Centro de Saúde

Público-alvo: idosos a partir de 60 anos, idosos de instituição de longa permanência e imunossuprimidos

Rio Claro

Horário: das 7h30 às 16h30

Locais: Unidades de saúde do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão, Avenida 29, Palmeiras, Mãe Preta, Bonsucesso e Bela Vista.

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Cruz das Palmeiras

Locais e horários:

Centro de Saúde III Afonso Luzzi – 7h às 11h e das 13h às 16h

PAA Marcos Paulo Veroti Pedra – 14h às 19h

Posto Pref. Agostinho “Nino” Deperon – 14h às 19h

Unidade Básica de Saúde Dr Mendes – 14h às 19h

UMI Pref. Manoel M. Ramos – 13h às 16h

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais

Santa Gertrudes

Horário: das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira

Local: PSFs Margarida Polak Lara, João Buschinelli e Jardim Jequitibás

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

São Carlos

Horário: 8h às 16h

Locais: UBS Aracy, UBS Redenção, UBS Botafogo, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Vila Izabel, UBS Azulville, UBS Vila Nery, UBS São José, UBS Santa Paula, UBS Delta, UBS Santa Felícia

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, população indígena, ribeirinha e quilombola

São João da Boa Vista

Horário: das 7h às 17h

Locais: nas 14 unidades de saúde

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

São José do Rio Pardo

Horário: 7h às 17h

Local: Centro de Saúde (Rua Adolfo Bacci, 50, Centro)

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos, trabalhadores de saúde e residentes de instituições de longa permanência

São Sebastião da Grama

Horário: 7h às 11h

Local: Centro de Saúde III

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Tambaú

Horário: 7h às 16h

Locais: todas as Unidades Básicas de Saúde

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Trabiju

Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento na unidade de saúde ou pelo telefone (16) 3349-1124

Horário: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira

Local: Unidade Básica de Saúde

Público-alvo: idosos com 60 anos e mais e pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos

Vittorio Rienzo