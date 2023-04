Ação se estende até 13h e busca encontrar lares para cães e gatos, desde filhotes até adultos. Araraquara realiza campanha de adoção de animais no Parque Infantil; saiba como adotar

Divulgação/Prefeitura de Araraquara

Araraquara (SP) realiza, neste sábado (1º), uma campanha de adoção de animais, no Centro de Adoção Permanente Cão Gabriel, que fica no Parque Infantil. A ação ocorre até às 13h.

A campanha busca encontrar lares para cães e gatos, adultos e filhotes, e alertar sobre os cuidados que uma doção responsável requer (Veja como adotar um animal abaixo).

A cidade tem cerca de 550 animais disponíveis para a adoção. Na campanha, apenas alguns cães e gatos serão levados, sendo todos saudáveis, castrados e vacinados.

O Parque Infantil está localizado na Avenida São Geraldo, no Centro.

Saiba como adotar um pet

Para adotar um bichinho, o interessado deve ter 18 anos ou mais e apresentar os documentos pessoais e comprovante de endereço.

As pessoas que desejem adotar um animal devem ter a consciência de que cães e gatos vivem cerca de 15 anos e necessitam de cuidados veterinários, como vacinas anuais para prevenção de doenças e alimentação adequada.

Para adotar um gato, o interessado deve levar uma caixa de transporte; para cachorros, uma coleira e uma guia.

Como agendar uma visita

Aqueles que não puderem comparecer a feira de adoção podem marcar uma visita no Centro Cão Gabriel para conhecer os animais, por meio do telefone (16) 3339-4441. O atendimento é das 7h30 às 14h30.

A Prefeitura de Araraquara também tem animais que foram acolhidos no Canil Siciliano. Para agendar uma visitar, basta entrar em contato pelo WhatsApp (16) 98877-7604.

