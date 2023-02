Araraquara recebe exposição que conta a trajetória do futebol feminino no Brasil

Um dos destaques da mostra é a história de mulheres que lutaram para conseguir praticar o esporte. Visitas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de abril. Araraquara recebe exposição que conta história das mulheres no futebol

No ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino, Araraquara (SP) recebe a exposição itinerante “Contra-Ataque! As mulheres do futebol”, que conta a trajetória da modalidade no Brasil. As visitas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de abril.

Um dos destaques da mostra é a história de mulheres que lutaram para conseguir praticar o esporte. O interesse delas pelo jogo começou a crescer nos anos 1930, ainda que diante de manchetes como: “O futebol mata a graça da mulher ” e “Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras!”.

Rodrigo Sargaço/EPTV

A exposição, organizada pelo Museu do Futebol, pode ser vista na Biblioteca Mário de Andrade de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 10h às 16h.

Já na unidade do Sesc Araraquara, o Museu do Futebol instalou um pebolim feito com jogadoras. O brinquedo foi desenvolvido a pedido do Museu, já que a versão com mulheres não existe no mercado.

Rodrigo Sargaço/EPTV

O pebolim de mulheres normalmente fica na sala Números e Curiosidades, do Museu do Futebol, e foi transportado especialmente para a exposição. O jogo poderá ser usado livremente pelos frequentadores do Sesc de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 10h às 16h.

Homenagem a Araraquara

Rodrigo Sargaço/EPTV

A exposição ‘Contra-ataque! As mulheres do futebol’ faz uma homenagem à Morada do Sol e à Associação Ferroviária de Esportes (AFE), que por muito tempo foi o único clube brasileiro a investir, de maneira consistente, no futebol de mulheres.

A equipe feminina da Ferroviária foi estabelecida em 2001, muito antes da Fifa exigir dos clubes que disputam campeonatos oficiais que mantivessem times de mulheres.

Um grande painel da exposição é dedicado a contar essa história, com informações inéditas sobre a presença de mulheres jogando bola em Araraquara nas décadas de 70 e 80 com as equipes Mazaroppi, nome do dono de uma oficina local que passou a promover preliminares femininas e fomentar a criação de outras equipes entre as cidades da região.

O público também poderá ver de perto o troféu da Libertadores Feminina conquistada pelas Guerreiras Grenás em 2015, além dos uniformes de 2014 e de 2004.

