Araraquara, Rio Claro e São Carlos fecham 2022 com alta de estupros e furtos e roubos de carro, diz SSP

Araraquara e Rio Claro tiveram redução de mortes violentas e no trânsito. Em São Carlos, houve alta nos homicídios. Câmera de segurança flagra furto de carro em São Carlos

Reprodução/Câmara de segurança

O ano de 2022 terminou com o aumento de estupros e de crimes contra o patrimônio – sobretudo de ocorrências com veículos – em Araraquara, Rio Claro e São Carlos (SP), de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadula de Segurança Pública (SSP-SP), na quinta-feira (26).

Em contrapartida, houve redução de mortes violentas, como assassinatos e mortes no trânsito, nas três maiores cidades da região. Veja abaixo os principais indicadores de cada cidade.

São Carlos

Em São Carlos, o furto de veículos foi o tipo de crime que mais cresceu em 2022. Foram , 542 registros, o que representa um aumento de 65% em relação a 2021.

O roubo de carros subiu 49,3%, com o registro de 112 casos. Somados, os dois crimes totalizam 654 ocorrências, um aumento de 62,7% em comparação com o ano anterior, quando o total foi 402 casos.

Além disso, os furtos em geral (não contabilizados os furtos de carro), cresceram 43,96% e totalizaram 3.874, contra 2.691, em 2021.

As ocorrências de estupro aumentaram de 46, em 2021, para 48, em 2022. Desse total, as ocorrências com vulneráveis teve aumento de 29%.

Do total de estupros que foram registrados na cidade em 2022, 40 foram contra vulneráveis, ou seja, 83,3%. Em 2021, de 46 estupros, 31 foram de vulneráveis (67,4%).

Além do aumento de furtos e roubos, São Carlos registrou uma explosão de violência contra a vida em 2022, com 41 pessoas mortas em crimes:

37 vítimas de assassinatos – aumento de 48% em relação a 2021.

3 vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte) – uma a mais que no ano anterior

1 vítima de lesão corporal seguida de morte

Além disso, houve 35 tentativas de homicídio – aumento de 45,8% em relação a 2021

Entre os indicadores que tiveram redução estão as ocorrências de roubo de carga, que caíram de 24, em 2021, para 7, e mortes no trânsito, que passaram de 27 para 21.

Araraquara

Homem que matou ex em Araraquara foi ouvido na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM

Amanda Rocha/ACidade ON/Araraquara

Em Araraquara, o destaque é para a queda de crimes contra a vida:

O número de homicídios caiu de 13 para 10 – redução de 23%;

O número de latrocínios caiu de 3 para 1

Não houve lesão corporal seguida de morte. Em 2021, foi registado um caso;

O número de vítimas de acidente de trânsito caiu de 29 para 27 – redução de 6,9%.

Em contrapartida, houve aumento nos casos de crime contra o patrimônio:

O roubo de carga passou de 8 casos, em 2021, para 13, em 2022;

Os roubos de veículo passaram de 32 para 40 – aumento de 25%

Os furtos de veículo passaram de 206 para 271 – aumento de 31,5%

Os furtos em geral subiram 22,5% e somaram 2.859, em 2022.

Uma grande alta também foi registrado nos casos de estupro, que passaram de 60, em 2021, para 89, em 2022, um aumento de 48,3%.

Dentro desse total, 59 casos foram contra vulneráveis, um aumento de 25,5%. Já os casos de estupro de não vulneráveis saltou de 13 para 30, um aumento de 130,8%.

Rio Claro

Também em Rio Claro, houve aumento dos furtos e roubos.

No caso de roubos de veículos, o aumento foi de 37,3%. A cidade terminou o ano com 173 ocorrências, 47 a mais do que em 2021.

Os furtos de veículos aumentaram 31 %, com 409 ocorrências. Foram 97 casos a mais do que em 2021.

Os outros tipos de furtos tiveram 649 registros a mais do que no ano anterior e somaram 2.213, um aumento de 41,5% entre os dois anos.

Em 2022, 22 pessoas morreram no trânsito de Rio Claro, três a mais do que em 2021.

Houve redução no número de pessoas mortas, que caiu 17,5% em relação a 2021, quando foi registrado recorde de assassinatos com 40 vítimas. Em 2022, 33 pessoas foram mortas.

O número de tentativas de homicídio também caiu, de 21, em 2021, para 19, em 2022.

Os casos de estupro tiveram um crescimento de 24,1% e saltaram de 58 em 2021, para 72, no ano passado.

Deste total, 60 casos foram contra vulneráveis, nove a mais do que no ano anterior, o que representa um aumento de 17,6%. Os casos contra não vulneráveis passaram de 7 para 12.

