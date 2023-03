Araraquara, São Carlos e Rio Claro têm o pior janeiro em geração de empregos desde 2020, diz Caged

Os três municípios somaram 938 novos postos de trabalho com carteira assinada, 54,64% menos que no mesmo período do ano passado. Comércio lidera demissões. Três maiores cidades da região tiveram o pior janeiro dos últimos quatro anos em geração de empregos com carteira assinada

Reprodução/RPC

Araraquara, Rio Claro e São Carlos (SP) tiveram o pior janeiro em geração de empregos formais desde 2020, quando foi instituído a nova metodologia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com os dados divulgados na quinta-feira (9), os três municípios somaram 938 novos postos de trabalho com carteira assinada, 54,64% menos que no mesmo período do ano passado.

A região seguiu a tendência nacional. Em todo o país, foram criados 83,3 mil empregos formais, quase metade do mesmo mês do ano passado.

A maior queda ocorreu em São Carlos, que registrou em janeiro deste ano apenas um terço do número trabalhadores formalizados em 2022 (veja gráfico acima). O setor que se destacou foi o de serviços, que terminou o mês com um saldo positivo de 323 vagas abertas.

Em Araraquara a queda de contratação foi de 62% em relação a janeiro de 2022. O setor mais positivo foi a indústria, que contratou 322 funcionários.

Em Rio Claro, a queda foi menor, de 13,2%, mas foi a terceira redução seguida de contratações no mês de janeiro (veja gráfico acima). A indústria foi o setor que mais contratou, com 296 novos postos de trabalho criados.

Comércio é o campeão de demissões

Economista de Araraquara fala sobre fechamento de postos de trabalho no setor do comércio

Nos três municípios, assim como no estado de São Paulo e no Brasil, o comércio foi o campeão de demissões em janeiro de 2023.

Em Araraquara – foram 159 demissões no comércio

Em Rio Claro – 192 demissões no comércio

Em São Carlos – 102 demissões no comércio

No estado de SP – 17.656 demissões no comércio

No Brasil – o comércio demitiu 53.524 pessoas

Isso já é esperado por conta do desligamento dos trabalhadores contratados temporariamente para as vendas de final de ano, mas, de acordo com o economista Ícaro Zancheta, do Sincomércio de Araraquara, a inflação alta, a queda do poder de compra e o endividamento da população também contribuíram para os números ruins do setor comercial (veja vídeo acima).

