Araraquara tem 200 denúncias de maus-tratos contra animais por mês; veja como denunciar

Entre os principais crimes estão animais doentes sem atendimento, acorrentados e vítimas de agressões. Além de responder criminalmente, tutor pode ser multado em até R$ 3,5 mil. Cachorro pitbull Sansão está entre animais disponíveis para Adoção em Araraquara

Reprodução/EPTV

Araraquara (SP) recebe em média 200 denúncias de maus-tratos contra animais por mês, segundo a Coordenadoria do Bem Estar Animal. (veja abaixo como denunciar os crimes no município e outras 4 cidades da região).

Entre as principais denúncias estão:

animais doentes sem atendimento

acorrentados

abandonados

vítimas de agressões

Bem Estar Animal de Araraquara recebe 200 denúncias de maus-tratos por mês

“A população está denunciando, então a gente apura quem abandonou, se o animal necessita desse acolhimento. Não necessariamente todos são acolhidos porque temos programa de castração que permite que o animal continue naquela comunidade. A gente também apura animais que são agredidos pelos tutores. Constatando, o animal é apreendido e a pessoa responde por isso”, disse coordenadora do Bem Estar Animal, Ana Lúcia Ferreira Chaquine.

Como adotar e ajudar entidades de Araraquara

No perfil oficial do Bem Estar Animal de Araraquara, no Facebook, é possível encontrar informações sobre como adotar animais e outras informações sobre o trabalho.

A Associação Araraquarense de Proteção ao Animais também acolhe animais. A entidade Avenida Francisco Vaz Filho s/n, Parque do Pinheirinho e o telefone de contato é o (16) 99810-6543.

A ONG Abraça Vidas também faz um trabalho com cães e gatos na Rua Américo Brasiliense, 10, no Centro. Para ajudar é necessário entrar em contato pelo telefone (16) 98800-2918.

Crime de maus-tratos

Maus-tratos, abuso e violência contra animais é crime previsto por lei. A pena é de dois a cinco anos de prisão, multa e perda da guarda do animal.

Em Araraquara, as multas podem variar de R$ 350 a R$ 3,5 mil. Todo o insumo que o animal maltratado necessita é cobrado do tutor também.

Como denunciar maus-tratos

Denúncias de crimes contra animais podem ser feitas na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) ou na delegacia do município. Clique aqui para denunciar.

Na região as denúncias podem ser feitas da seguinte forma:

Araraquara

Ouvidoria: (16) 3301-3130

Plantão: (16) 99993-8232

São Carlos

Seção de Fiscalização da Secretaria de Agricultura pelo telefone (16) 3361-1083 ou pelo e-mail maus_tratos@yahoo.com.br

Rio Claro

Guarda Civil no telefone 153. Os atendimento são feitos pela Patrulha de Proteção Ambiental e Animal.

Araras

Departamento de Ouvidoria da Prefeitura no telefone 156.

Leme

Polícia Militar pelo 190

