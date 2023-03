Araraquara tem campanha contra importunação sexual em ônibus; saiba como denunciar

Informações sobre como combater abusos e orientação de vítimas e testemunhas sobre como agir nessas situações estarão nas redes sociais, no Terminal de Integração e em ônibus. Prefeitura de Araraquara realiza campanha contra importunação sexual no transporte público

A Prefeitura de Araraquara (SP) realiza uma campanha de conscientização sobre importunação sexual no transporte coletivo.

Batizada de “Importunação Sexual no Transporte Coletivo: Pode Parar!”, a campanha poderá ser vista em vídeos e cards nas redes sociais da prefeitura e cartazes em pontos estratégicos como o Terminal Central de Integração e dentro dos próprios ônibus (veja abaixo como fazer a denúncia).

Segundo a coordenadora de Políticas para Mulheres, Grasiela Lima, não há dados consolidados de denúncias sobre importunação na cidade porque as vítimas têm vergonha de denunciar.

“É uma conscientizaão para as mulheres e para sociedade geral de que se trata de um crime. A gente sabe que quando a gente fala de crimes sexuais, a mulher é culpabilizada e ela se sente constrangida em fazer a denúncia e por isso a gente não tem dados concretos”, afirmou.

“Muitas vezes a mulher nem sabe que isso é crime e passível de registrar um boletim de ocorrência. Então a campanha também é um ato de conscientização da sociedade em relação a esse crime previsto em lei, que tem punição para o agressor”, completa Grasiela.

A a importunação sexual é crime, com pena de 1 a 5 anos de reclusão, e se caracteriza por cantadas indesejadas, tentativas de forçar beijo, segurar pelo braço, agarrar pela cintura, passar a mão no corpo, encostar-se, entre outras ações sem consentimento.

Como denunciar importunação sexual

A vítima ou qualquer pessoa que testemunhar a situação pode denunciar, relatando o caso ao motorista e aos demais passageiros do ônibus, ou ligando para a Polícia Militar pelo telefone 190 ou para a Central de Atendimento à Mulher pelo 180.

Em Araraquara, também é possível obter auxílio por meio do plantão de atendimento 24 horas do Centro de Referência da Mulher, pelo número (16) 99762-0697.

Mulheres pela democracia

Neste mês de março, a Prefeitura de Araraquara também realiza a programação “Mulheres pela Democracia – Direitos Humanos, Justiça e Participação”, que celebra o Dia Internacional de Luta das Mulheres e que oferece diversas atividades com o propósito de fortalecer o movimento de luta para que os direitos das mulheres sejam realmente concretizados.

Veja a programação:

30/03 – Lançamento do “Guia de Prevenção e Tratamento dos Agravos da Violência Sexual Contra Mulheres e Meninas” – Parceria Maternidade Gota de Leite/Fungota

Local: Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular

Horário: 10h

30/03 – Lançamento do livro “Dez Irmãs de Shakespeare”, de Maria Dolores Aybar Ramirez (Org.)

Local: Biblioteca Municipal “Mário de Andrade”

Horário: 19h

31/03 – Entrega do Prêmio Heleieth Saffioti para Eliana Honain (homenageada de 2021) e Ana Maria Silva (homenageada 2023)

Local: Câmara Municipal

Horário: 19h

