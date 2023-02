Araraquara tem campanha de adoção de animais neste sábado; saiba como adotar

Ação no Parque Infantil faz parte da 1ª Semana Municipal de Proteção Animal. Canil Bem Estar Animal de Araraquara

Araraquara (SP) realiza, neste sábado (4), uma campanha de adoção de cães e gatos, no Parque Infantil até 13h. (Veja abaixo como adotar).

O evento, que aconteceria no dia 28 de janeiro e foi cancelado devido às chuvas, faz parte da 1ª Semana Municipal de Proteção Animal.

A campanha será realizada no Centro de Adoção Permanente Cão Gabriel, que fica localizado na Avenida São Geraldo. A ação contará com animais adultos e filhotes.

Todos os animais da campanha são saudáveis, castrados e vacinados. Araraquara tem cerca de 550 animais disponíveis para adoção.

Documentos necessários para adoção

Para adotar um pet, é preciso ser maior de 18 anos. No momento da adoção, os interessados passarão por uma entrevista e terão de apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG

Cópia do CPF

Comprovante de endereço

Para adotar um gato, o interessado deve levar uma caixa de transporte. No caso dos cães, os futuros tutores devem levar uma coleira e guia.

