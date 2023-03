Araras faz campanha de coleta de sangue sábado; veja como doar

Cidade não tem banco de sangue e faz campanhas de doação a cada dois meses. Araras promove campanha de doação de sangue neste sábado (1º)

Araras (SP) tem campanha de coleta de sangue neste sábado (1º), das 9h às 12h, na Etec Pref. Alberto Feres, no Jardim Cândida. (veja abaixo os critérios para doar).

A cidade não tem banco de sangue e faz campanhas de coleta a cada dois meses. Em ação semelhante, realizada em fevereiro, foram coletadas 133 bolsas de sangue.

O procedimento é rápido e seguro e feito por ordem de chegada. Pessoas acima de 16 anos de idade podem doar.

Para doar é preciso:

estar munido de documento com foto

pesar mais de 50 kg

dormir por pelo menos oito horas no dia anterior ao da doação

não ingerir bebida alcoólica no dia anterior ao da doação

não fumar por pelo menos duas horas anteriores ao momento da doação

tomar um café da manhã leve

Em alguns casos há restrições temporárias para a doação:

Pessoas que tomaram vacina contra a Covid e gripe precisam aguardar 30 dias antes de doar

Pessoas que tiveram covid devem aguardar 30 dias após acabar os sintomas

Pessoas que fizeram procedimentos invasivos (qualquer tipo de cirurgia ou procedimento estético, extração dentária, tatuagem, piercing, micropigmentação) devem aguardar 6 meses para doar

Serviço:

Campanha de doação de sangue

Local: Etec Pref. Alberto Feres

Endereço: Av. Senador César Lacerda de Vergueiro, 690 – Jardim Cândida

Mais informações: (19) 3543-1522

