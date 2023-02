Araras oferece aulas de judô gratuitas para pessoas acima de 4 anos; veja como se inscrever

Aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados das 9h às 12h. Araras oferece aulas de judô para pessoas acima de 4 anos

Prefeitura de Araras/Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes de Araras (SP) está oferecendo aulas gratuitas de judô no Centro de Integração e Cidadania de Araras (CICA), no Jardim Aeroporto.

Os treinamentos são voltados para crianças a partir dos 4 anos, jovens e adultos. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados das 9h às 12h.

Não há limite de vagas e as turmas são organizadas conforme o número de interessados. As inscrições podem ser feitas no Cica ou pelo telefone (19) 3544-8347.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar esporte, no caso a modalidade judô no Jardim Aeroporto, contribuindo com a inclusão social, a disciplina, qualidade de vida e o entretenimento”, disse o secretário de esportes, Douglas Marcucci.

