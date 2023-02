Araras tem campanha de doação de sangue neste sábado; saiba como doar

Ação ocorre no período da manhã, no Jardim Cândida. Meta é conseguir 200 doadores. Confira endereços de locais para doar sangue na região. Campanha de doação de sangue será feita em Araras no sábado (foto de arquivo)

Divulgação/Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Araras (SP) realiza uma campanha de doação de sangue neste sábado (4), das 9h às 12h. A meta é conseguir 200 doadores. (veja abaixo como doar e endereços de doação na região).

A coleta será feita por profissionais do hemonúcleo de Piracicaba, que é administrado pela Universidade de Campinas (Unicamp) e abastece várias cidades da região.

Araras tem campanha de doação de sangue neste sábado (4)

A distribuição de senhas será feita na Etec Pref. Alberto Feres, que fica na Av. Senador César Lacerda de Vergueiro, nº 690, no Jardim Cândida.

No ano passado, 626 bolsas foram coletadas na cidade. O procedimento é rápido e seguro.

O que precisa para doar:

Ter mais de 16 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável);

estar munido de documento com foto;

pesar mais de 50 kg;

dormir por pelo menos oito horas no dia anterior ao da doação;

não ingerir bebida alcoólica no dia anterior ao da doação;

não fumar por pelo menos duas horas anteriores ao momento da doação;

tomar um café da manhã leve;

estar usando máscara.

Pessoas que realizaram cirurgia, procedimento estético invasivo, extração dentária, tatuagem, piercing e micropigmentação, devem aguardar de seis meses a um ano para doar sangue.

Bancos de sangue precisam de doações

Geladeira do hemonúcleo de Araraquara está com poucas bolsas de sangue

Reprodução/EPTV

O hemonúcleo de Araraquara (SP) e os bancos de sangue de São Carlos, Rio Claro e São João da Boa Vista precisam de doações, que tendem a diminuir em fevereiro por conta do mês ainda ser período de férias.

O mês também tem o carnaval, que além de causar queda de doadores, é um período que, tradicionalmente, há uma demanda maior por bolsas de sangue por causa do aumento de acidentes.

Veja como está a situação dos bancos de sangue e como doar:

Hemonúcleo de Araraquara

Situação em 3/02 – tem apenas 30% do estoque ideal

Funciona de segunda a sexta em horários alternados. O agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3301-6102.

Banco de Sangue de São Carlos

Funciona de segunda a sábado. O agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3301-6102.

Banco de Sangue de São João da Boa Vista

Situação em 3/02 – estoques baixos

O agendamento é feito pelo telefone (19) 3633-7036 ou pelo WhatsApp(19) 99911-6888.

Banco de Sangue de Rio Claro

O atendimento é de segunda, quarta e sexta-feira, no período da manhã. O agendamento é feito pelo WhatsApp (19) 99288-9737.

