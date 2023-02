Araucária ‘aparece’ pela primeira vez em estudo de pinturas rupestres

Registros feitos no Paraná podem ter entre 4.000 e 700 anos; pinturas rupestres de flora são raros. Representações de araucárias angustifólias de Piraí do Sul (PR)

Um registro arqueológico de grande valor cultural foi encontrado e divulgado recentemente por pesquisadores do GUPE, Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas. Durante trabalhos de prospecção nos sítios da região de Piraí do Sul (PR), estes profissionais se depararam com a primeira pintura rupestre de Araucária (Araucaria angustifolia).

Segundo o artigo publicado, no local foram identificadas representações de 13 araucárias e 20 antropomorfos (figuras humanas). Os envolvidos nesta descoberta fizeram análises a partir da correlação com os povos originários e por meio de traços e representações similares às pinturas de outros sítios. Estimam que as artes possam ter entre 4.000 e 700 anos.

Em entrevista para o Terra da Gente, a geógrafa e professora da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Fernanda Burigo Mochiutti, que esteve envolvida na descoberta, conta que representações de flora são pouco comuns em arte rupestre. “Encontramos uma pequena cavidade, fizemos o registro dela e avançamos. Um dos colegas estava um pouco mais adiantado e disse ‘encontrei algo incrível aqui’. Depois disso foi aquele momento de empolgação, emoção, de arrepiar. Na hora a pintura é muito óbvia, a gente reconhece imediatamente que eram araucárias e num painel tão espetacular. Tem dias que não achamos nada e tem dias com uma descoberta como essas”, relata Fernanda.

Registros de flora são raros em pinturas rupestres

Cada sítio arqueológico conta uma história. No caso das icônicas Araucárias, elas possuem um simbolismo maior em relação aos outros pela questão da identidade principalmente com o povo paranaense, sendo a árvore representada até mesmo na própria bandeira do estado.

Folhas da araucária serviram de alimento para alguns dinossauros

“A tinta natural é a base de hematita (óxido de ferro), misturadas talvez com alguma liga a partir de um fluido como saliva, gema de ovo, o próprio sangue, seiva de árvores. […] então acho que essa técnica de fabricação destes pigmentos tornaram fortes para impregnar na parede rochosa e permanecer ao longo do tempo”, explica a pesquisadora.

O abrigo das araucárias fica localizado dentro de um abrigo natural, em rochas com baixa incidência de umidade e luminosidade. Está em uma área de difícil acesso dentro de uma propriedade particular, então é menos suscetível às ameaças antrópicas.

“O nosso trabalho acaba sendo uma ‘pecinha’ de quebra-cabeça que encaixa nessa história”, finaliza a geógrafa.

Sementes de araucária possuem grande importância para a alimentação de outras espécies da fauna brasileira

A espécie

O que não falta são nomes para se referir às Araucária. Dentre eles os mais comuns são: curi, curiúva, pinheiro-do-Paraná, pinheiro-brasileiro, pinho, cori, pinheiro-são-josé, pinheiro-macaco, pinheiro-caiová e pinheiro-das-missões.

Com grande parte de sua distribuição no Sul e Sudeste do Brasil, a espécie arbórea de grande porte pode medir até 50 metros de altura. O pinheiro brasileiro apresenta sexos distintos e é considerada uma espécie dioica e raramente é monoica.

A floração feminina acontece o ano todo. Já a masculina ocorre de agosto a janeiro. As famosas pinhas comestíveis caem em julho, no inverno. Essas sementes possuem grande importância para a alimentação e garantia de sobrevivência de muitas espécies da fauna silvestre, como roedores (pacas, cutias, ouriços, camundongos e esquilos) e aves (papagaio-de-peito-roxo, gralha-picaça, tucanos e airus).

Reconhecida por sua beleza, função ecológica e utilidade para o homem, infelizmente, a exploração indiscriminada colocou-a na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção e atualmente está em categoria crítica em nível global.

