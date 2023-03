Atteso, attesissimo, tanto che i soliti truffatori ci avevano dato parecchio dentro, attirando anche qualche sprovveduto. Questa volta però non è una truffa: ci sarà davvero l’airdrop di Arbitrum e l’intero ecosistema passerà ad una gestione via DAO, con il suddetto token che farà da gettone di voto per la …

L’articolo Arbitrum: arriva l’Airdrop | Cosa cambia nel protocollo [BREAKING] proviene da Criptovaluta.it®.

Vito Califano