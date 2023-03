Arcabouço fiscal: políticos repercutem proposta do governo para contas públicas

Medida que substitui o chamado teto de gastos foi apresentada nesta quinta (30) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Texto deve ser enviado ao Congresso na próxima semana. Arcabouço fiscal: governo divulga proposta para substituir teto de gastos

Políticos aliados e de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiram, em publicações nas redes sociais, o anúncio da proposta da nova regra fiscal (veja reações abaixo). O chamado novo arcabouço fiscal foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (30).

A proposta prevê, em linhas gerais, que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária (ou seja, da arrecadação do governo com impostos e transferências).

Segundo o texto, mesmo que a arrecadação aumente muito, o governo também terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas, entre 0,6% e 2,5% de crescimento real (ou seja, desconsiderada a inflação do período), a depender do cumprimento das outras metas econômicas.

Se aprovado, o arcabouço fiscal substituirá o teto de gastos, regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação. O entendimento do governo é que o teto de gastos não permitiu que o país investisse como deveria nos últimos anos.

Veja o que parlamentares e ex-candidatos à Presidência disseram sobre a proposta:

Deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara

“É um bom começo. Faz parte daquilo que já estávamos tratando. Tivemos alguns detalhes, do que se pretende fazer, as metas, os efeitos. Lógico que o arcabouço vai ser uma diretriz mais flexível do que é o teto hoje”, disse em entrevista a jornalistas nesta quinta.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Exterior

“Teve uma boa engenharia a proposta que o presidente Lula aprovou. É muito boa, ela traz segurança fiscal para poder reduzir mais rapidamente a taxa de juros e ajudar a economia a crescer mais forte, ela corrige uma distorção anterior. […] Agora, você estabeleceu um sistema que eu chamaria até de bandas, que é muito inteligente, porque quando cresce bastante, você tem uma trava que a partir de um determinado percentual, você vai ter que ou investir ou reduzir dívida”.

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

“O arcabouço não é fiscal. É o arcabouço do mal. Fala em aumentar receitas e não mostra como. Crava que vai aumentar despesas. Ou seja, o resultado vai ser aumentar a arrecadação pela via da inflação. É o arcabouço final da economia. Como diria Dilma, dobraram a meta”.

Deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

“Óbvio que é melhor que o teto de gastos, mas mantém a mesma lógica fiscalista de limitação dos investimentos públicos ao propor a manutenção do superávit fiscal como premissa […] Longe de enfrentar o tema estrutural: a ilegal dívida pública que consome quase 50 por cento do Orçamento, limitará a capacidade do governo de melhorar a vida do povo brasileiro”.

Renan Filho, ministro dos Transportes

“Parabenizo o presidente Lula por esse passo importante na organização da base fiscal do estado brasileiro. Isso nos exigirá mais capacidade de gestão, melhoria na execução do orçamento e maior qualidade do gasto. Torço para que a nova regra pavimente o caminho que leve o país à retomada do crescimento econômico com justiça social e responsabilidade fiscal”, declarou.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social

“O caminho para o novo arcabouço fiscal traçado pelo presidente Lula e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, combina controle das contas em um plano com metas, que faltavam no plano anterior. Terá mais investimento público e privado para acelerar o crescimento econômico.”

Michel Temer, ex-presidente

“Não estou entrando no mérito. Tenho orgulho de ter introduzido o teto de gastos e esse debate no Brasil. Estava previsto na norma que houvesse uma revisão a cada dez anos. O que está havendo agora é uma atualização, uma adaptação, que estão antecipando.”

Senadora Daniella Ribeiro (PSD-BA), presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO)

“Nós, principalmente na CMO, acompanharemos de perto e com responsabilidade esse novo arcabouço, inclusive ao analisarmos as novas peças orçamentárias do governo para 2024. Assim, garantiremos um processo transparente e eficiente na gestão das contas públicas, em prol do desenvolvimento nacional”, afirmou.

Deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

“O novo arcabouço, reorganiza a base fiscal no país, pois coloca o pobre no orçamento, retoma os investimentos públicos e preserva os gastos sociais garantidos por direito. Em resumo: A nova regra fiscal garante credibilidade, previsibilidade e estabilidade”, disse em uma rede social.

Senador Alessandro Vieira (PSDB-CE)

“A proposta de novo arcabouço fiscal apresentada pelo governo ainda precisa ser detalhada, mas claramente está alinhada com boas experiências internacionais e parece ser adequada às nossas necessidades de desenvolvimento. Vamos aguardar os textos legais, mas é um passo positivo”, escreveu.

Senador Humberto Costa (PT-PE)

“Com o sinal verde do presidente Lula, o arcabouço fiscal elaborado pelo ministro Fernando Haddad vai dar ao Brasil a estrutura de que precisa para fortalecer nossa economia e avançar no desenvolvimento. Bem recebidas no Congresso, as novas regras devem ser aprovadas em breve.”

João Amoêdo, ex-candidato à Presidência e ex-presidente do Partido Novo

“Uma regra boa e que funciona é simples, fácil de entender, e não há dúvidas de como será a sua execução. Não é o caso da regra fiscal que foi apresentada hoje pelo governo.”

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)

“Cumprimentos ao ministro Fernando Haddad e à ministra Simone Tebet pela criatividade na construção da nova âncora fiscal, que deixará de ser um entrave ao desenvolvimento nacional. O exótico “teto de gastos” definitivamente é passado. Que cheguem logo os bons tempos!”, declarou.

Deputado Filipe Barros (PL-PR)

“O tal do arcabouço fiscal do Lula/Haddad é, na prática, uma autorização para o governo gastar mais. É uma ‘PEC DO ROMBO’ versão 2.0. Não entenderam absolutamente nada sobre responsabilidade fiscal.”

Deputado Danilo Forte (União Brasil-CE)

“Não inventou a roda. […] Acho que ainda cabe a gente avançar um pouquinho mais com relação a minimizar os efeitos e o empobrecimento, principalmente, da classe média, que é muito grande no Brasil.”

Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo

“É uma regra fiscal frágil, baseada em projeções que só se concretizarão com aumento de impostos, como se o brasileiro estivesse disposto a pagar mais pela irresponsabilidade do governo. Quem está endividado precisa ser realista e cortar gastos. Não adianta se enganar e acreditar que vai ganhar aumento no mês seguinte.”

Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

“A atual proposta [de arcabouço fiscal] poderia ser mais incisiva no controle dos gastos, buscando aumentar a eficiência e a eficácia do Estado, avaliando de maneira mais precisa os gastos feitos pela máquina pública. Isso passa pela desburocratização e digitalização, pontos defendidos pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, da qual sou presidente. Sem isso, não vamos conseguir recursos para realizar investimentos nem promover a inclusão social, desejo do atual governo e de todos nós, parlamentares.”

Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ)

“Não há o que comemorar nesse “arcabouço fiscal” anunciado pelo ministério da economia. É menos pior que o teto de gastos? É. Mas segue a lógica de submeter os direitos sociais ao que é permitido pelo “mercado”. […] O que justifica a continuidade de um teto, mesmo que em sua versão “pseudo-suave”? Era o momento de romper essa amarra”, escreveu.

Deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA)

“A proposta do arcabouço fiscal apresentada cumpre os compromissos que o governo tem com o Brasil: fazer a economia crescer, liberar recursos para investimentos e colocar o pobre no orçamento. Porque preserva os recursos da educação, da saúde, da proteção social, garante o pagamento do piso da enfermagem, valoriza investimento nas pesquisas de ciência, tecnologia e inovação e ao mesmo tempo dá estabilidade fiscal ao país.”

pappa2200