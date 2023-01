Arcebispo de Aparecida pede um minuto de silêncio por crianças Yanomami vítimas da fome

Pedido foi feito durante missa deste domingo (29) no Santuário Nacional. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pediu neste domingo (29) um minuto de silêncio em homenagem às crianças Yanomami que morreram em decorrência da fome. O pedido foi feito durante a missa das 8h, realizada no Santuário Nacional, em Aparecida (SP).

“Pedimos um minuto de silêncio pelas crianças mortas de fome, dos indígenas Yanomami, e outras mortes. Um minuto de silêncio”, disse Dom Orlando Brandes.

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. O Ministério dos Povos Indígenas divulgou no último dia 20 que 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região. Os dados são referentes a 2022, e as vítimas foram crianças entre um a 4 anos. As causas da morte são, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Roraima divulgou na última quarta-feira (25) que 703 crianças Yanomami foram internadas no hospital infantil de Roraima em 2022.

De acordo com o pediatra Eugênio Patrício, um dos médicos que atendem os pacientes no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, as crianças Yanomami resgatadas com desnutrição “são pequenas, emagrecidas, caquéticas, com o cabelo já mais ralo, e a pele descamando”.

Situação Yanomami

Autoridades locais, líderes indígenas, organizações e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

Em dezembro do ano passado, o g1 e a GloboNews mostraram imagens de crianças Yanomami sofrendo com desnutrição grave na Terra Indígena. As fotos, divulgadas pela associação Urihi Associação Yanomami, revelaram meninos e meninas extremamente magros e com costelas aparentes.

Em 2021, o g1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami.

O atual governo estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

