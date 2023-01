ArcelorMittal abre vagas de estágio para nível técnico em Barra Mansa e Resende

Inscrições se encerram no dia 5 de fevereiro. Aprovados terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação e seguro de vida. A ArcelorMittal abriu vagas para estágio de nível técnico nas unidades de Barra Mansa (RJ) e Resende (RJ). A oportunidade é oferecida por meio do Programa de Estágio.

A inscrição deve ser feita pela internet, através deste link. O prazo para se candidatar encerra no dia 5 de fevereiro, em um domingo.

Podem participar estudantes de técnico em eletromecânica, elétrica, mecânica, mecatrônica e técnico em segurança do trabalho com conclusão prevista para 2025. É preciso também ser maior de 18 anos, residir próximo à unidade de trabalho e ter acesso ao transporte público ou fretado.

Ao todo, estão disponíveis seis vagas em modalidade presencial. Duas para a cidade de Barra Mansa e quatro para o município de Resende.

Os escolhidos vão ter direito a uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte ou fretado, vale-alimentação ou refeitório e seguro de vida. A previsão é que eles ingressem na empresa em abril.

