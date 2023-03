archiviata-la-posizione-di-claudio-stefanazzi-per-la-gara-di-appalto-per-l’ospedale-san-cataldo-a-taranto

L’ennesima inchiesta della Procura di Bari sulle inesistenti irregolarità nella gara per l’assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto , si arenata sugli scogli al punto tale che il gip del Tribunale di Bari dr.ssa Angela Salerno ha archiviato l’indagine per falso per induzione a carico di Claudio Stefanazzi, ex capo di gabinetto del governatore Michele Emiliano alla presidenza della Regione Puglia, ora deputato del Pd, difeso dall’avvocato Giuseppe Fornari, le cui ipotesi accusatorie investigative sono risultate infondate.

Il giudice per le indagini preliminari di Bari , accogliendo la richiesta del pm Michele Ruggiero e del procuratore aggiunto Alessio Coccioli, ha ritenuto che via sia una “insufficienza degli elementi probatori a sostenere una ragionevole previsione di condanna“.

“Questa archiviazione rappresenta un ulteriore passo verso l’uscita da un lungo periodo di indagini che hanno riguardato me e, a causa mia, la mia famiglia e altre persone risultate poi estranee ai fatti contestati – ha dichiarato in una nota l’on. Stefanazzi – questa è la seconda archiviazione che giunge dopo quella relativa ad un procedimento per un presunto finanziamento da parte della Regione Puglia ad un corso di formazione, risultato anch’esso completamente infondato. Sono stati sei anni duri, difficili, dolorosi, nei quali ho sempre mantenuto un profilo basso, continuando a fare il mio dovere, a lavorare e ad avere fiducia nella magistratura. È rimasto l’ultimo rivolo di questi anni di intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni e delle relative inchieste. Anche questa volta continuo ad aver fiducia nella magistratura (tribunale penale di Torino n.d.r.). È l’unica cosa che una persona onesta può fare.

Archiviata anche la posizione di Elio Sannicandro, direttore generale dell’agenzia regionale Asset, anch’egli accusato di concorso in falso ideologico per induzione aggravato per la procedura di nomina della commissione di gara dell’appalto del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto.

