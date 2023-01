Área Azul pode ser paga por PIX em Ribeirão Preto, SP; veja como funciona

Pagamento é feito por QR Code ou pelo navegador de internet e transação deve ser feita em até dez minutos. Valor máximo é de R$ 3 para usar a vaga por duas horas. Área Azul pode ser paga via pix em Ribeirão Preto, SP

Motoristas que utilizam a Área Azul em Ribeirão Preto (SP) podem fazer o pagamento para garantir uma vaga de estacionamento rotativo por PIX.

O valor máximo a ser pago é de R$ 3 para permanência de duas horas.

Veja abaixo como utilizar o PIX:

O pagamento pode ser feito via QR Code ou pelo navegador de internet. De acordo com a Empresa de Trânsito e Trasporte Urbano (Transerp), adesivos com o código já foram afixados em parquímetros e estabelecimentos comerciais da cidade.

Em seguida, será aberta uma página do SigaPay para preenchimento de dados do usuário como telefone, cidade, placa do veículo, além do tempo que ficará na vaga rotativa.

Após inserir as informações cadastrais o usuário deverá clicar no botão “Gerar PIX de pagamento”. Logo após, aparecerá uma tela com as funções para o pagamento via PIX dentro de um prazo que deverá ser de até 10 minutos.

Ao realizar o pagamento, o usuário é notificado por mensagem SMS no celular. Os créditos pagos são disponibilizados imediatamente para que o condutor utilize o estacionamento rotativo de modo instantâneo.

Segundo a Transerp, apesar do PIX, as outras modalidades de pagamento seguem disponíveis. O preço é o mesmo para todas. A Área Azul funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Parquímetro da Área Azul em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Preto

