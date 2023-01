Área do Direito continua sendo uma das mais promissoras

Facilidade de atuar em diversos setores e salários atraentes são os principais atrativos para quem quer seguir a carreira jurídica. Educação Superior

O movimento no mercado de trabalho costuma colocar algumas profissões em evidência, dependendo da região e dos ciclos de investimentos. No entanto, a área jurídica permanece sendo uma das mais procuradas. Nela, há oportunidades de o profissional trabalhar nos setores público, privado, acadêmico, além de ser autônomo. A facilidade de atuar em diversos setores e os salários atraentes são os principais atrativos para quem quer atuar no campo do Direito.

O curso de Direito tem duração de cinco anos e o profissional pode escolher um leque de caminhos a seguir. Muitos optam por prestar concurso público, cujos salários são atraentes e ainda contam com muitos benefícios. Há quem também escolha uma carreira bastante prestigiada, que é a de delegado de polícia.

Já para quem quer seguir na advocacia, o campo de trabalho é amplo e engloba uma vasta lista de opções, podendo atuar nas áreas trabalhista, cível, ambiental, penal, tributária, ambiental, digital, eleitoral, desportiva, entre outras.

Com o mercado aquecido e muitos profissionais em busca de espaço, a concorrência também é acirrada. E é nessa hora que estar bem preparado faz toda a diferença. Coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) nas unidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, o professor Carlos Barbosa explica que, inicialmente, o candidato tem que optar por uma instituição que lhe ofereça o melhor, tanto em estrutura quanto no grupo de profissionais que estarão nas salas de aula para ensiná-lo.

“Antes de iniciar os estudos, o aluno precisa verificar as potencialidades que a instituição oferece. No UGB-FERP temos um corpo docente qualificado, que ensina da teoria à prática para que nossos alunos ingressem no mercado de trabalho e obtenham o sucesso profissional em concursos ou na advocacia”, ressaltou Barbosa.

