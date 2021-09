Area Stile incanta tutti ed è protagonista al Lido di Venezia con celebrities e sponsor

Area Stile, dopo Sanremo ed il grande concerto di Bocelli, è presente al lido di Venezia per la decima volta in occasione della Mostra del Cinema. Ha inaugurato la Mostra con un super red carpet d’autore con Alice Astori e Asya Ranica, emergenti nel mondo del fashion style.

In Area Stile beauty convergono attori, registi, cantanti e blogger per parlare di festival e scambiarsi idee lavorative inerenti al mondo del fashion e del cinema.

Marco Lanfranchi, il direttore artistico di Area Stile, è il fautore di questo format veramente esclusivo che mette a disposizione del festival.

In laguna si stanno svolgendo sessioni di make-up e preparazioni dei vari look del festival tutto in concomitanza con le presentazioni dei film in concorso. Si tratta di una bellissima occasione per i vari brand che accompagnano area stile beauty.

Il 4 settembre ha fatto il red carpet Jessica Brugali la star italiana di TikTok che ha superato i 4.6 milioni di followers.

Per citare altri nomi di bellezze sul tappeto rosso, non possiamo non fare il nome di Melania Ferraro, di Giulia Mancuso e di Shari Fontani ma soprattutto dobbiamo dirvi che ieri è sbarcato al lido un artista unico Alessio Bernabei con Arianna Montefiori.

Racconta Marco “Il contenitore dei servizi è molto ampio. Come main sponsor abbiamo iniziato un percorso che ci accompagnerà nei grandi eventi con il brand Eau De Milano https://eaudemilano.it/. Il marchio di profumeria 100% made in Italy dedicato a tutti coloro che, nel mondo, apprezzano lo stile unico e contemporaneo e che condividono uno stesso desiderio di esclusività da sempre legato alla scintillante immagine della città meneghina. La parte food è seguita del brand Zushi Japanese Restaurants, un marchio affermato nella ristorazione giapponese.Caffe Ravasio, storico brand bergamasco, profuma quotidianamente i palati degli ospiti della nostra area con i chicchi pregiati. La parte fashion è diretta dal nostro responsabile MaxEnio, prestigioso Salone che ha sede nella Capitale, e sarà supportata dal noto brand Schwarzopf Professional. La storia parla da sola: prodotti specifici per capelli che hanno supportato da più di 100 anni tutti i migliori Hair Stylist. Gli outifit dei talent sono a cura di vari brand di abbigliamento i quali danno il loro supporto in questo settore. Da Kigili per l’uomo sino ad Anna Re’ per la donna. La famosa scuola di moda Luisa Scivales veste le modelle sul carpet.Il reparto trucco è gestito da Enif Academy di Napoli, un team qualificato ed un brand emergente per dare così il giusto premio ai giovani make up Artist che partecipano a numerosi corsi di formazione; la make up room è coordinata dalla nostra Make up Artist internazionale Marisol Campos a tutti nota per la gestione dei talent della musica e del cinema”.

La forza di area stile sta nel miscelare nel modo giusto le forze in campo.

Numerose le celebrities che visitano Area Stile e accedono ai servizi d’autore; blogger, modelle, attori e cantanti sono protagonisti dei numerosi red carpet coordinati da Marco Lanfranchi e Roberta Nardi. Non mancano le sorprese con ospiti d’onore.

Dichiara Marco Lanfranchi “Ci sono tutti i presupposti per un grande risultato, è una manifestazione sicuramente meravigliosa. Oltre ai personaggi sotto i riflettori non posso non menzionare due preziose figure professionali. Il nostro ufficio stampa Roberta Nardi che coordina in loco la comunicazione a 360 gradi. E la nostra project manager Sara Bolzano la quale organizza tutte le giornate lavorative dei vari reparti e si occupa di gestire i social aziendali”.

