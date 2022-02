aren vive in Nepal, ha 17 anni, una grande determinazione e una passione per le biciclette: Guerino Moffa

Guerino Moffa di the map report : Naren vive in Nepal, ha 17 anni, una grande determinazione e una passione per le biciclette. Cinque anni fa, la sua vita è cambiata, quando il padre è partito per l’India in cerca di lavoro. “Risparmierò per comprarti una bicicletta”, gli disse. Quella è stata l’ultima volta che Naren ha visto suo padre. Ѐ stato terrificante perderlo, racconta Naren. Da allora il ragazzo vive con i nonni. Sempre cinque anni fa, ad agosto, il fiume Kankai esondò, causando distruzione e gettando molte famiglie nella disperazione. “Ci erano rimasti solo i vestiti e documenti importanti come il mio certificato di nascita”, ricorda Naren. Con quei pochi e preziosi averi, Naren e i nonni si trasferirono nel distretto di Jhapa, vicino a un piccolo campo dove crescono le foglie di thé.

Naren raccoglie le foglie di thé che poi venderà ad un dollaro ogni dieci chili. Foto: WFP

Naren si dà da fare, la sua giornata comincia all’alba, raccogliendo le foglie che poi vende: un dollaro per ogni dieci chili di foglie di thé raccolte. Non prima di aver, però, preparato il pasto per i nonni. Quando ha tempo, aiuta il nonno nella pesca, vendendo poi i pesci al mercato. La famiglia vive dei guadagni giornalieri, e ogni più piccolo shock può renderla ancora più vulnerabile, situazione in cui si trovano milioni di famiglie nel mondo. Quando un’altra alluvione ha colpito la zona, nell’ottobre 2021, inondando enormi aree di terreno agricolo, il WFP si è subito attivato e con il governo locale ha distribuito sovvenzioni in denaro alle famiglie colpite. Grazie alla piattaforma SCOPE del WFP, su cui sono mappate le famiglie più vulnerabili, vengono identificate le vulnerabilità socio economiche e l’esposizone ai rischi di alluvione delle famiglie. In questo caso, la piattaforma ha permesso di fornire assistenza mirata a 1.652 famiglie vulnerabili nel distretto di Jhapa, inclusa quella di Naren. Con i 110 dollari ricevuti tempestivamente dal WFP, la famiglia ha acquistato cibo – riso, sale, chili, spezie e altri viveri. E una bicicletta per il compleanno di Naren. Un bene prezioso per il ragazzo che, dice, ora può fare più cose più rapidamente, come raggiungere più facilmente la scuola, seguire corsi, vendere il pesce al mercato e, non ultimo, avere più tempo per studiare.

Naren a scuola. Foto: WFP

Dal terribile terremoto che sconvolse il Nepal nel 2015, il WFP lavora per ridurre il rischio di disastri e per aiutare le comunità ad essere meglio preparate in caso di eventi naturali di varia origine. Naren fa la sua parte, aiutando a riparare percorsi dissestati a causa delle alluvioni o costruendo terrapieni. Lo scorso anno, insieme alla Società Nepalese della Croce Rossa, il WFP ha installato nel villaggio di Kamatole un container con materiale di prima necessità da usare in caso di disastro: “ci sono molte cose utili, giubbetti salvagente, secchi, teli cerati, materassi e sirene”, spiega Naren. “Siamo molto più preparati, ora, in caso di un’altra alluvione”. Una sirena si trova nell’ufficio del municipio. La si può sentire risuonare ovunque nel villaggio e sono state fatte diverse esercitazioni. “Ora, con la mia bicicletta, riesco anche dare l’allarme in tempo alle famiglie della comunità. Non abbiamo più paura come una volta”. Cambiare le vite, per il WFP, significa anche questo. Soprattutto questo. Costruire un percorso di vita in cui ci sia sicurezza alimentare e non si debba avere più paura del domani.

Naren con i suoi nonni. Foto: WFP/Srawan Shrestha