ares-gate,-gli-strani-incidenti-di-garko-e-morra:-hanno-tentato-di-ucciderli?-foto

Lo scandalo legato all’Ares Gate continua a tingersi di giallo, grazie a delle nuove ricostruzioni di Giornalettismo, per mano di Gabriele Parpiglia, che mettono alla luce le strane dinamiche dei due incidenti che hanno colpito Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Ares Gate, L’incidente di Gabriel Garko: c’era qualcosa da nascondere?

In molti ricorderete, sicuramente, l’incidente che ha coinvolto Gabriel Garko, prima della sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo nel 2016. In quella drammatica situazione, una donna perse la vita, a causa di un’esplosione che ha coinvolto la villa in cui soggiornava l’attore.

Ecco cosa riporta Giornalettismo in merito ad alcuni dettagli inediti di quella notte:

Esattamente dieci giorni prima del debutto, la sua villa – presa in affitto per trascorrere in pace il periodo relativo alla kermesse – esplose. Gabriel, mentre dormiva, si è ritrovato sotto le macerie. La casa crolla e muore la signora che viveva al piano di sotto. Tra le macerie, come riveliamo noi di Giornalettismo, c’erano anche i Pc, gli hard disk, le chiavette, insomma tutta la memoria digitale dell’artista, che sparisce sotto il fuoco. E lo stesso Gabriel ha riportato ferite importanti (…)

Parpiglia definisce Gabriel Garko ”vivo per miracolo” e sposta l’attenzione su un dettaglio apparentemente, fino ad oggi, trascurabile: la scomparsa della memoria digitale dell’attore. Chissà se torneremo a sentir parlare del contenuto di quella memoria ormai persa.

Ares Gate, l’incidente di Massimiliano Morra: la bugia sul coma

Vivo per miracolo, come Garko, e come lui stesso dichiara, è Massimiliano Morra, altro protagonista chiave dell’Ares Gate. L’attore, proprio come Garko, all’alba di un lavoro importante, che era quello di Ballando con le stelle, ha rischiato la vita in un incidente automobilistico.

L’incidente, causato da una macchina che si è spinta contro quella dell’attore, ha costretto Morra in un letto d’ospedale per un trauma cranico. Giornalettismo anche in questo caso, ci lascia qualcosa di inedito sui cui riflettere:

Ai tempi, noi di Giornalettismo possiamo rivelare che Rosalinda Cannavò – alias Adua Del Vesco -, “ex” di Morra, quando chiede di poter andare trovare l’attore in ospedale, si sente dire come risposta: lui è in coma. Ma questo non era vero

A voi le considerazioni in merito agli strani incidenti dei due protagonisti dell’Ares Gate Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Restate aggiornati con DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news sull’Ares Gate e i continui incredibili collegamenti tra i vari protagonisti.