Argentino morre após naufrágio de barco no Rio Uruguai em Porto Xavier, dizem bombeiros

Vítima é homem de 51 anos. Cinco pessoas foram resgatadas com vida pela Marinha da Argentina. Embarcação dos bombeiros durantes buscas por desaparecido no Rio Uruguai em Porto Xavier

Um homem morreu, nesta quinta-feira (30), após o naufrágio de um barco no Rio Uruguai, em Porto Xavier, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima é um cidadão argentino de 51 anos.

Cinco pessoas foram resgatadas com vida pela Marinha da Argentina. Três delas estavam na margem do rio no lado do país vizinho e duas, no lado brasileiro. O comandante do CBM de São Luiz Gonzaga, tenente Vandré Reolon de Souza, diz que o grupo tentava cruzar o rio, que delimita a fronteira entre os dois países, em direção ao Brasil.

As buscas foram feitas pela superfície do rio, com o auxílio de ganchos, durante a madrugada. O corpo da vítima foi encontrado às 7h30 desta sexta (31).

“Conseguimos enganchar o corpo dessa vítima que estava submergida na água do Rio Uruguai, aqui a 300 metros do porto de Porto Xavier”, diz o bombeiro.

Porto Xavier tem 10 mil habitantes. A cidade fica a 550 km de Porto Alegre e a 80 km de Santa Rosa. Do outro lado da fronteira, fica a cidade argentina de San Javier.

Equipe do Corpo de Bombeiros durante buscas por desaparecido no Rio Uruguai em Porto Xavier

